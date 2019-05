Virginie Viard, "erede" di Lagerfeld, ha debuttato al Grand Palais inaugurando un nuovo capitolo della storia della maison parigina.



È andata in scena questa mattina al Grand Palais di Parigi la sfilata Chanel Cruise 2020, prima collezione realizzata da Virginie Viard per la maison francese dopo la morte del grande Karl Lagerfeld, di cui è stata il braccio destro per oltre 30 anni.





L’eredità del Kaiser è apparsa evidente già nella scenografia, una lussuosa stazione in stile Belle Époque, con tanto di binari e stazioni allestite lungo la passerella che di certo avrebbe incontrato l’apprezzamento dello stilista, il quale era solito stupire i suoi ospiti con incredibili e grandiose installazioni.







Saint Tropez, Edimburgo, Venezia, Roma, Antibes: queste le tappe del viaggio immaginato dalla Viard, che si è tradotto in una collezione punteggiata di riferimenti all’heritage della maison - dal motivo bouclé alle camelie, passando per fiocchi e perle - ma rivisitata nello styling e nelle silhouette.







Ad alternarsi sulla catwalk sotto lo sguardo dei giornalisti e di un ricco parterre di celebrities internazionali - da Lily-Rose Depp all’attrice e musa della maison Keira Knightley - completi e long dress dalle linee minimali, spolverini bon ton con profili a contrasto e trench oversize in tessuto tecnico, maxi gilet in tweed e blazer dalle linee retrò.

(Nell'immagine Lily-Rose Depp e Vanessa Paradis. Credits: getty Images)





Immancabile l’iconica giacca Chanel, che adesso fa il paio con gonne a portafoglio o panta-ciclisti, mentre i leggins all logo ricamati in paillettes e le giacche con collo over aggiungono inediti riferimenti estetici dal gusto tipicamente 80s.

Anche la palette cromatica sembra rispecchiare lo spirito composito della collezione: al classico e intramontabile black & white - amatissimo da Mademoiselle Coco, che soleva affermare «Insieme, nero e bianco sono di una bellezza assoluta, sono l'accordo perfetto» - si aggiungono delicate nuance pastello, toni naturali e accenti squillanti di rosso e fucsia.

Borse Chanel: le bag della Cruise 2020

Maxi bag matelassé, marsupi multicolor, bauletti dai volumi squadrati e tracolline: le borse Chanel viste in passerella riassumono la visione personale di Virginie Viard, fatta di tradizione e modernità. Ci sono le rivisitazioni dell’iconica 2.55 - sulle quali, prima di lei, si era già cimentato Lagerfeld - ma anche novità assolute, come la doppia borsa multitasche con “imbracatura”, destinata a entrare nelle wishlist delle fashionistas e delle esploratrici più chic.





Ph. Credits: Getty Images