Mai più senza cerchietto: bombato, con perline o ricoperto di strass luccicanti, è lui l'accessorio must della nuova stagione!

Minimal e dall'allure sofisticato. Oppure bold, con ricami preziosi e pietre colorate. L'importante è sfoggiarlo spesso e volentieri.

Parliamo del cerchietto, alias l'accessorio per capelli più desiderato del momento.

Tra i suoi maggiori pregi c'è quello di regalare un tocco femminile e bon ton anche al look più semplice. Persino nella combo super easy con jeans e camicia ha sempre un certo fascino.





I modelli da non lasciarsi scappare quest'anno?

Sul podio salgono quello bombato, in velluto o in raso, che spopolava negli anni 80, quello con perle e perline girlish al punto giusto, e quello con strass e gemme preziose, perfetto anche per la sera e per le occasioni più eleganti.

Ecco una selezione dei cerchietti più belli dell'autunno 2019: scegliete il vostro e indossatelo senza moderazione.

Avviso importante: il rischio di volerli collezionare tutti è davvero altissimo!





PRADA

Credits: net-a-porter.com





ZARA

Credits: zara.com





H&M

Credits: hm.com





SIMONE ROCHA

Credits: mytheresa.com





J CREW

Credits: jcrew.com





MIU MIU

Credits: net-a-porter.com





DOLCE & GABBANA

Credits: net-a-porter.com





JENNIFER BEHR

Credits: net-a-porter.com





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





LOEFFLER RANDALL

Credits: net-a-porter.com





MISS SELFRIDGE

Credits: missselfridge.com





TOPSHOP

Credits: topshop.com





WALD BERLIN

Credits: net-a-porter.com