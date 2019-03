Il capo più versatile per la mezza stagione è il cardigan. Indossatelo così...



Aprite l'armadio e date un'occhiata: tra le tante cose che ci troverete dentro ci sarà sicuramente un cardigan. Pezzo classico del guardaroba, il classico "golfino" in maglia con bottoni centrali è davvero uno dei capi chiave da avere e da indossare in molte occasioni. Molte più di quelle che potete immaginare.

Ma facciamo un po' di storia, perché un pezzo così longevo merita qualche piccolo cenno storico prima di essere ridotto a semplice oggetto modaiolo. Prende il nome dal conte di Cardigan, un militare britannico vissuto durante l'800, ed è stato quasi sempre un capo di utilizzo maschile. Certo, prima di approdare nel Novecento e soprattutto negli anni 50-60, quelli dello stile bon-ton e iper femminile di Jackie Kennedy e Grace Kelly (che lo indossava abbottonando solo il primo bottone in alto).

Con i romantici twin-set è diventato elemento chiave del guardaroba di tante "sciure"; largo e informe ha segnato l'epoca del grunge. C'è chi poi lo indossa come giacca, come cappotto nelle varianti più lunghe o come un normale pullover, senza metterci niente sotto. Tanti volti, tante storie: quante le idee che potete farvi venire per indossarlo al meglio durante la primavera. Qui ne trovate alcune, che ci sono piaciute parecchio.

Vi va di provarle?





CHIC IN UFFICIO

Evoca lo stile Seventies la passerella di Celine, che vede il cardigan abbinato a una camicia con fiocco pussy bow, gonna al ginocchio, stivale e borsa a tracolla (ma indossata a spalla).

BENETTON Cardigan con classico girocollo, disponibile in 9 variante colore.



Credits: benetton.com







COME UN ABITO

Una proposta femminile e chic, che rende il cardigan l'assoluto protagonista del look. Lungo, come un abito, ma non senza i classici bottoni centrali. Da abbinare a una scarpa kitten heel.





SEE BY CHLOÉ Cardigan color cammello a coste.



Credits: net-a-porter.com







DAD'S SWEATER

Letteralmente "il cardigan di papà": vintage, largo, con trame o fantasie maschili. Da indossare con una cintura in vita per renderlo più femminile.





MISSONI Cardigan in lana con stampa astratta.



Credits: farfetch.com







GRUNGE, ANNI 90

Il contrasto è tutto: l'abitino a fiori, modello slip dress romantico e sensuale, diventa ribelle se abbinato a un cardigan over, cascante. Meglio ancora se con qualche dettaglio in stile varsity.





MONCLER Cardigan in lana e cashmere con bottoni e bande a contrasto.



Credits: mytheresa.com







AT NIGHT

Per la sera, o per un'occasione più formale, il maxi cardigan diventa molto più del classico maglione. Elegante, sofisticato, si abbina a minidress, clutch e tacchi a spillo.

BALMAIN Cardigan in lamé e lana con bottoni gioiello.



Credis: mytheresa.com







CLASSICO CASUAL

Ovvero quando lo indossi con jeans e sneakers. Corto, dalla silhouette rilassata, in materiale morbido e confortevole. Per le giornate in cui ci si vuole sentire semplicemente comode.





8 BY YOOX Cardigan in cotone a trama larga.



Credits: yoox.com







(Photo credits: Getty Images)