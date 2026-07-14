Come costruire il perfetto Capsule Wardrobe dell'estate? Ecco i capi e gli accessori (freschi e chic) da avere sempre a disposizione
Specialmente d’estate, quando le temperature alle stelle non ci invogliano certo a fare infinite prove davanti allo specchio per trovare l'outfit perfetto, poter contare su un Capsule Wardrobe ben studiato è un vantaggio non da poco.
In questo periodo dell’anno più che mai, un guardaroba composto da capi essenziali e versatili, da mixare e remixare a piacimento, è tutto quello che ci serve per riuscire a creare look sempre diversi con pochissimi pezzi (e con il minimo sforzo).
***Gonna + sandali: l’abbinamento più chic dell’estate in 7 combo da provare***
Senza contare che, oltre a essere una scelta pratica, è anche molto intelligente visto che non esiste modo migliore per ridurre gli acquisti impulsivi ed evitare di riempire l’armadio con cose che di fatto non ci servono.
Ma quali sono i capi e gli accessori da avere a disposizione per costruire il perfetto Capsule Wardrobe dell’estate?
Tra i grandi capisaldi che non possono mancare nel guardaroba quest’estate ci sono sicuramente uno chemisier, un abito con il nodo, un paio di pantaloni wide leg e una gonna midi, tutti declinati in colori classici e facili da abbinare.
Anche bluse e camicie total white sono un investimento sempre sicuro. Da portare persino in spiaggia anche solo con un paio di shorts e dei sandali flat, possono rivelarsi una soluzione azzeccata anche di sera, con pantaloni a palazzo e scarpe con il tacco.
E poi ancora dei bermuda dai toni neutri, da portare con camicia o canotta a seconda delle occasioni, tank top ricamati o top in maglia colorati per dare un tocco cool ai look da spiaggia o per sdrammatizzare le mise più raffinate per la sera: non serve altro per avere un Capsule Wardrobe estivo ben costruito.
L’unica cosa che resta da aggiungere è giusto qualche accessorio furbo, come una borsa in rafia, dei sandali rasoterra o dei modelli con kitten heels dal design essenziale: da sfruttare h24, dall’alba al tramonto.
Ma ecco nel dettaglio i capi e gli accessori da puntare per avere un Capsule Wardrobe semplicemente perfetto.
I capi e gli accessori da puntare per costruire il perfetto Capsule Wardrobe dell'estate
LES FILLES D'EVA Chemisier bianco con i bottoni
Credits: courtesy of press office
FALCONERI Camicia bianca in lino
Credits: falconeri.com
MARELLA Pantaloni blu a gamba ampia
Credits: it.marella.com
ESSENTIEL ANTWERP Camicia senza maniche con il fiocco sul collo
Credits: courtesy of press office
GANDHARA Shorts in 100% lino
Credits: courtesy of press office
CAINS MOORE Maglia kimono in seta color champagne
Credits: cainsmoore.it
REFORMATION Sandali flat con i listini sottili
Credits: thereformation.com
MANGO Abito con il nodo con increspature laterali
Credits: shop.mango.com
MANEBÌ Borsa in rafia con i manici in pelle
Credits: manebi.com
MOMONÌ Top in maglia senza maniche
Credits: courtesy of press office
ZARA Gonna in lino a portafoglio con impunture a contrasto
Credits: zara.com
& OTHER STORIES Top bianco con coulisse
Credits: stories.com
COS Bermuda sartoriali beige
Credits: cos.com
FIORUCCI Sandali minimal con il tacco basso
Credits: fiorucci.com
DES PHEMMES Canotta bianca con ricamo
Credits: courtesy of press office
Foto in apertura: GettyImage
© Riproduzione riservata