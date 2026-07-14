Dallo chemisier in cotone bianco alla borsa in rafia: qualche idea su come creare il perfetto Capsule Wardrobe estivo.

Specialmente d’estate, quando le temperature alle stelle non ci invogliano certo a fare infinite prove davanti allo specchio per trovare l'outfit perfetto, poter contare su un Capsule Wardrobe ben studiato è un vantaggio non da poco.

In questo periodo dell’anno più che mai, un guardaroba composto da capi essenziali e versatili, da mixare e remixare a piacimento, è tutto quello che ci serve per riuscire a creare look sempre diversi con pochissimi pezzi (e con il minimo sforzo).

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Senza contare che, oltre a essere una scelta pratica, è anche molto intelligente visto che non esiste modo migliore per ridurre gli acquisti impulsivi ed evitare di riempire l’armadio con cose che di fatto non ci servono.

Ma quali sono i capi e gli accessori da avere a disposizione per costruire il perfetto Capsule Wardrobe dell’estate?

Tra i grandi capisaldi che non possono mancare nel guardaroba quest’estate ci sono sicuramente uno chemisier, un abito con il nodo, un paio di pantaloni wide leg e una gonna midi, tutti declinati in colori classici e facili da abbinare.

Anche bluse e camicie total white sono un investimento sempre sicuro. Da portare persino in spiaggia anche solo con un paio di shorts e dei sandali flat, possono rivelarsi una soluzione azzeccata anche di sera, con pantaloni a palazzo e scarpe con il tacco.

E poi ancora dei bermuda dai toni neutri, da portare con camicia o canotta a seconda delle occasioni, tank top ricamati o top in maglia colorati per dare un tocco cool ai look da spiaggia o per sdrammatizzare le mise più raffinate per la sera: non serve altro per avere un Capsule Wardrobe estivo ben costruito.

L’unica cosa che resta da aggiungere è giusto qualche accessorio furbo, come una borsa in rafia, dei sandali rasoterra o dei modelli con kitten heels dal design essenziale: da sfruttare h24, dall’alba al tramonto.

Ma ecco nel dettaglio i capi e gli accessori da puntare per avere un Capsule Wardrobe semplicemente perfetto.

I capi e gli accessori da puntare per costruire il perfetto Capsule Wardrobe dell'estate

LES FILLES D'EVA Chemisier bianco con i bottoni

Credits: courtesy of press office

FALCONERI Camicia bianca in lino

Credits: falconeri.com

MARELLA Pantaloni blu a gamba ampia

Credits: it.marella.com

ESSENTIEL ANTWERP Camicia senza maniche con il fiocco sul collo

Credits: courtesy of press office

GANDHARA Shorts in 100% lino

Credits: courtesy of press office

CAINS MOORE Maglia kimono in seta color champagne

Credits: cainsmoore.it

REFORMATION Sandali flat con i listini sottili

Credits: thereformation.com

MANGO Abito con il nodo con increspature laterali

Credits: shop.mango.com

MANEBÌ Borsa in rafia con i manici in pelle

Credits: manebi.com

MOMONÌ Top in maglia senza maniche

Credits: courtesy of press office

ZARA Gonna in lino a portafoglio con impunture a contrasto

Credits: zara.com

& OTHER STORIES Top bianco con coulisse

Credits: stories.com

COS Bermuda sartoriali beige

Credits: cos.com

FIORUCCI Sandali minimal con il tacco basso

Credits: fiorucci.com

DES PHEMMES Canotta bianca con ricamo

Credits: courtesy of press office

Foto in apertura: GettyImage