Fresca e luminosa, la gonna bianca è il pezzo chiave dell'estate. E vi diciamo come abbinarla in cinque outfit facili-facili da copiare al volo





Unisce due dei must della stagione estiva: la gonna bianca punta sulla luminosità del suo colore e sull’idea di leggerezza che comunica per posizionarsi, anche in questa estate 2026, ai primi piani degli immancabili del guardaroba.

Dalle sfumature più ottiche alle nuance più calde e avorio, questa gonna si presenta in svariate forme e mood che, non si sbaglia a dirlo, stanno bene praticamente con tutto. C’è il modello a tubino, dritto e lineare, e c’è quello vaporoso e ampio, capace di sposarsi con gli abbinamenti e gli stili più disparati.

Essenziale e formale per l’ufficio, romantica e svolazzante per le occasioni speciali: la gonna bianca, in questi 5 look che abbiamo preparato per voi, sarà il filo conduttore di un’estate fatta di stile e freschezza.

Vedrete paillettes, richiami agli anni Novanta, piccoli trucchetti di styling per elevare subito anche la coppia più tradizionale che ci sia e molto di più.

Scopriteli subito e divertitevi a interpretare, in un modo ogni volta diverso, uno dei grandi pezzi del guardaroba estivo.



Minimal in stile nineties

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Il primo abbinamento guarda agli anni Novanta e allo stile, tanto rivisto negli ultimi tempi, alla Carolyn Bessette. La gonna bianca è liscia, sfiora il ginocchio e si abbina a un top nero con scollo a barchetta e a un paio di infradito neri con tacco. Per completare non può mancare una borsa a spalla.

Gonna a sottoveste in mito lino, H&M.

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L'idea che svolta il look

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Non c'è abbinamento più facile, e classico, di una gonna al ginocchio e una canotta. Ma per dare all'insieme un tocco più ricercato e originale, basta legare un foulard in vita per spezzare, e rendere più particolare, l'insieme.

Gonna midi cotone godet, MANGO.

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Con un top bustier per la sera

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Per trasformare la gonna bianca nella perfetta alleata per un look serale, basta puntare su alcuni elementi che conferiscono subito un tocco più elegante. Uno è il top bustier, con coppe formate, l'altro un sandalo sabot con tacco medio.

La leggerezza delle paillettes

Sono brillanti nella resa e nel mood: la paillettes accendono sempre gli abbinamenti, donano un tocco più ricco e stravagante. Anche abbinate a una gonna bianca, scelte su un top dalle linee ampie (e in un colore quasi tono su tono), sono la soluzione perfetta per dare tutto un altro aspetto alla classica gonna in popeline.

Total white, ma con la grinta del denim

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Combo tradizionale e sempre sinonimo di eleganza e ordine, il look total white è una garanzia. Per renderlo più originale, e alleggerirlo, basta puntare su una gonna bianca in denim, magari con elementi (come i bottoni) a contrasto.

Gonna midi in denim bianco con bottoni dorati, TOMMY HILFIGER.

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