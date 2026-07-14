Dai grandi hub statunitensi ai colossi asiatici e mediorientali, ecco la classifica aggiornata degli aeroporti più trafficati del mondo. Basata sui dati di Airports Council International, mostra quali scali hanno gestito il maggior numero di passeggeri nel 2024 e perché Atlanta continua a dominare.

Nel 2024 gli aeroporti del pianeta hanno gestito circa 9,5 miliardi di passeggeri, secondo Airports Council International. Alcuni scali da soli accolgono più persone in un anno di quante ne abitino intere nazioni europee. Sono vere città nella città, con stazioni, hotel, centri commerciali e chilometri di piste.

Quando si pensa a un aeroporto gigantesco vengono in mente soprattutto Dubai o Heathrow. La classifica aggiornata, però, racconta una storia diversa, fatta di hub nordamericani, colossi asiatici e nuove stelle mediorientali. E il primato mondiale continua a essere di una città che difficilmente mettereste in cima alla vostra lista dei desideri turistici: Atlanta.

Come si misura un aeroporto "più grande"

Prima di parlare di classifica serve chiarire un punto: “più grande” può voler dire molte cose. Un aeroporto può eccellere per superficie occupata, per numero di piste, per voli gestiti, per tonnellate di merci o per passeggeri trasportati.

Per dare una risposta chiara ci atteniamo al criterio usato da Airports Council International: i passeggeri totali annui, cioè arrivi e partenze sommati. È il dato che indica davvero quante persone attraversano ogni anno un aeroporto, e quindi quanto pesa nel sistema del trasporto aereo.

Se guardiamo alla superficie, per esempio, il primato spetta al King Fahd International di Dammam, in Arabia Saudita: circa 780 chilometri quadrati di deserto urbanizzato, ma “solo” poco più di 10 milioni di passeggeri l’anno. Se consideriamo invece i passeggeri internazionali vince Dubai, mentre il sistema aeroportuale complessivo più grandeè quello di Londra, con sei scali che superano insieme i 170 milioni di viaggiatori.

I 10 aeroporti più grandi del mondo per passeggeri (dati 2024)

Secondo i dati 2024 di Airports Council International, il traffico aereo globale è cresciuto di circa il 9 per cento rispetto al 2023. Dentro questi numeri una manciata di mega hub concentra volumi impressionanti. Ecco i dieci aeroporti più grandi del mondo per passeggeri totali.

1. Atlanta Hartsfield-Jackson, USA

Resta primo con circa 108 milioni di passeggeri. È il mega hub di Delta e il grande crocevia dei voli interni statunitensi, da cui si raggiunge praticamente ogni grande città degli Stati Uniti.

2. Dubai International, Emirati Arabi Uniti

Circa 92 milioni di passeggeri e record mondiale per traffico internazionale. La posizione tra Europa, Asia e Africa e la flotta a lungo raggio di Emirates, che usa il Terminal 3 gigante, lo rendono una tappa obbligata per molti di voi.

3. Dallas-Fort Worth, USA

Con circa 88 milioni di passeggeri è l’enorme hub di American Airlines. Occupa un’area più grande dell’isola di Manhattan e dispone di sette piste, che tengono in movimento un flusso continuo di decolli e atterraggi.

4. Tokyo-Haneda, Giappone

Sfiora gli 86 milioni di passeggeri, in gran parte su rotte interne. È famoso per efficienza e pulizia e compare stabilmente ai primi posti nelle classifiche di qualità citate da Skytrax, pur essendo meno scenografico di altri scali asiatici.

5. Londra-Heathrow, Regno Unito

Con circa 84 milioni di passeggeri è l’aeroporto più trafficato d’Europa. È il cuore del sistema londinese e un passaggio quasi obbligato per le rotte transatlantiche, grazie al ruolo di hub di British Airways e Virgin Atlantic.

6. Denver International, USA

Raggiunge oltre 82 milioni di passeggeri. Serve come grande cerniera tra costa est, costa ovest e regioni montane, ed è uno degli scali più estesi degli Stati Uniti, costruito in alta quota alle porte delle Montagne Rocciose.

7. Aeroporto di Istanbul, Turchia

Circa 80 milioni di passeggeri per l’aeroporto che ha sostituito il vecchio Atatürk. In pochi anni è diventato il ponte ideale tra Europa, Medio Oriente e Asia centrale, spinto dalla crescita impressionante di Turkish Airlines.

8. Chicago O’Hare, USA

Sfiora anche lui gli 80 milioni di passeggeri. È lo storico hub di United e American, con un numero elevatissimo di movimenti annui e ben otto piste, che gli permettono di gestire contemporaneamente un traffico molto intenso.

9. Delhi Indira Gandhi, India

Quasi 78 milioni di passeggeri e una crescita costante, in linea con l’espansione economica indiana. Collega decine di città interne e ospita sempre più voli a lungo raggio verso Europa, Golfo Persico e Asia-Pacifico.

10. Shanghai-Pudong, Cina

Circa 77 milioni di passeggeri, con un balzo di undici posizioni rispetto all’anno precedente e una crescita di oltre il 40 per cento. È il grande hub di China Eastern, collegato al centro città dal celebre treno a levitazione magnetica Maglev.

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Come sta cambiando la mappa del cielo

Guardando le classifiche di qualche anno fa, la top ten era quasi un affare tra Stati Uniti ed Europa, con pochi inserimenti asiatici. Già nel 2019 la crescita di Cina ed Emirati aveva iniziato a spostare l’asse del traffico aereo verso Oriente, come mostrano i dati ACI citati da diverse analisi.

Oggi nella lista entrano stabilmente Istanbul, Delhi e Shanghai-Pudong, mentre grandi scali europei come Parigi-Charles de Gaulle o Francoforte restano appena fuori dalla top ten. Il motivo è un mix di crescita economica, esplosione della classe media asiatica e posizione geografica favorevole degli hub mediorientali.

Per chi vola dall’Italia questo significa che, sempre più spesso, i grandi viaggi passano da uno di questi mega aeroporti: una coincidenza a Istanbul o Dubai per l’Asia, uno scalo a Heathrow o Atlanta per le Americhe. E nei prossimi anni progetti come il nuovo aeroporto Al Maktoum a Dubai promettono di ridisegnare ancora una volta la geografia del cielo.