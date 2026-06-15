Tutte pazze per gli abiti con il nodo! Ecco 7 modelli super versatili (e molto chic) da avere nell’armadio quest’estate
Raffinati, super versatili, con un piccolo dettaglio strategico che consente di camuffare anche un po’ la pancia: sono gli abiti con il nodo, quei modelli che creano drappeggi, pieghe e arricciature leggere e che hanno tutte le carte in regola per diventare una delle grandi rivelazioni dell’estate.
In una stagione in cui non facciamo altro che indossare vestiti freschi e impalpabili da mattina a sera, gli abiti con il nodo si rivelano la scelta più azzeccata per segnare quanto basta il punto vita ed esaltare le forme senza costringerle.
***Questi 7 abiti furbi (ma molto chic) hanno uno speciale "super-potere" da non sottovalutare!***
E il bello è che basta cambiare solo le scarpe e gli accessori con cui si indossano per riuscire a sfruttarli facilmente in ogni momento della giornata.
Gli chemisier o i modelli in jersey di cotone, possono indossare nel quotidiano anche solo con un paio di sneakers di tela, delle ballerine intrecciate o qualsiasi altra scarpa flat.
Ma se provate a sbirciare nelle collezioni SS26 di grandi e piccoli brand, troverete anche proposte dallo stile più elegante che spaziano dai tubini corti agli abiti midi in raso o satin, perfetti con sandali, décolleté e slingback con il tacco, persino nelle occasioni speciali.
Pronte a metterli anche voi nella vostra shopping list? Ecco alcuni dei più belli da puntare adesso.
PARFOIS Vestito midi con nodo
Credits: parfois.com
MOMONÌ Abito in viscosa senza maniche
Credits: momoni.it
TOTEME Abito nero in jersey di cotone
Credits: mytheresa.com
MANGO Tubino con il nodo
Credits: shop.mango.com
ZARA Abito midi con il nodo
Credits: zara.com
OTTOD’AME Abito blu navy in raso con nodo sul davanti
Credits: ottodame.it
MARELLA Chemisier con il nodo in vita
Credits: it.marella.com
Foto in apertura: GettyImage
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