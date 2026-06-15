Mini, midi, maxi: gli abiti con il nodo sono una delle grandi tendenze dell’estate. Scoprite nella nostra selezione i modelli più chic da puntare durante la prossima sessione di shopping.

Raffinati, super versatili, con un piccolo dettaglio strategico che consente di camuffare anche un po’ la pancia: sono gli abiti con il nodo, quei modelli che creano drappeggi, pieghe e arricciature leggere e che hanno tutte le carte in regola per diventare una delle grandi rivelazioni dell’estate.

In una stagione in cui non facciamo altro che indossare vestiti freschi e impalpabili da mattina a sera, gli abiti con il nodo si rivelano la scelta più azzeccata per segnare quanto basta il punto vita ed esaltare le forme senza costringerle.

***Questi 7 abiti furbi (ma molto chic) hanno uno speciale "super-potere" da non sottovalutare!***

E il bello è che basta cambiare solo le scarpe e gli accessori con cui si indossano per riuscire a sfruttarli facilmente in ogni momento della giornata.

Gli chemisier o i modelli in jersey di cotone, possono indossare nel quotidiano anche solo con un paio di sneakers di tela, delle ballerine intrecciate o qualsiasi altra scarpa flat.

Ma se provate a sbirciare nelle collezioni SS26 di grandi e piccoli brand, troverete anche proposte dallo stile più elegante che spaziano dai tubini corti agli abiti midi in raso o satin, perfetti con sandali, décolleté e slingback con il tacco, persino nelle occasioni speciali.

Pronte a metterli anche voi nella vostra shopping list? Ecco alcuni dei più belli da puntare adesso.





PARFOIS Vestito midi con nodo

Credits: parfois.com

MOMONÌ Abito in viscosa senza maniche

Credits: momoni.it

TOTEME Abito nero in jersey di cotone

Credits: mytheresa.com

MANGO Tubino con il nodo

Credits: shop.mango.com

ZARA Abito midi con il nodo

Credits: zara.com

OTTOD’AME Abito blu navy in raso con nodo sul davanti

Credits: ottodame.it

MARELLA Chemisier con il nodo in vita

Credits: it.marella.com

Foto in apertura: GettyImage