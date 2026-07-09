Andato "sold out" lo scorso giugno, il climatizzatore portatile di Lidl torna nei negozio della catena (e a un ottimo prezzo). Ma per chi è davvero l'ideale?

Dal 9 al 15 luglio nei supermercati Lidl italiani torna sugli scaffali il climatizzatore portatile Tronic 3-in-1. E, per chi usa l’app Lidl Plus, il prezzo scende a 139 euro, contro i 149 euro di listino.

Parliamo dello stesso modello che a metà giugno è andato a ruba in pochi giorni, complice l’afa e la forte ondata di calore. Ora la catena Lidl lo ripropone in volantino, ma con una specifica chiara: disponibilità limitata e solo nei punti vendita fisici, fino a esaurimento scorte.





Climatizzatore Lidl: quanto costa e come funziona lo sconto

La base è semplice: il climatizzatore portatile Tronic TLK7000 C2 costa 149 euro. Nel periodo 9–15 luglio, il volantino prevede uno sconto di 10 euro dedicato a chi è iscritto a Lidl Plus, quindi a 139 euro in cassa.

La promozione è valida solo per acquisti in negozio, non online, e solo finché ci sono pezzi. A giugno in molte città i climatizzatori sono spariti già nel primo weekend di caldo vero. Se vi interessa, conviene organizzarsi.

Per usare lo sconto Lidl Plus bastano tre passaggi veloci:

1. Scaricare l’app Lidl Plus sullo smartphone e registrarsi.

2. Attivare il buono dedicato al climatizzatore nella sezione offerte.

3. Mostrare la tessera digitale alla cassa prima del pagamento, così il ribasso viene applicato automaticamente.





Cosa fa il climatizzatore portatile Tronic

Il modello Tronic TLK7000 C2 è un climatizzatore portatile “3-in-1”. In pratica offre raffrescamento, deumidificazione e semplice ventilazione in un unico apparecchio.

I dati chiave:

- potenza frigorifera: 7.000 BTU, circa 2 kW;

- assorbimento elettrico intorno a 785 W;

- temperatura regolabile da 16 a 31 °C;

- due livelli di ventilazione;

- timer digitale fino a 24 ore.

La dotazione è abbastanza completa: trovate il telecomando, il tubo di scarico dell’aria calda lungo 1,5 metri, il raccordo e una guarnizione per finestre a ribalta, pensata per migliorare la tenuta e quindi l’efficienza. Il corpo macchina è su quattro ruote e i comandi sono soft touch sul pannello superiore. La rumorosità arriva a circa 65 dB alla massima potenza, paragonabile a un ventilatore robusto o a una conversazione animata.

Per quali stanze è davvero adatto

Con 7.000 BTU siamo nella fascia entry level dei portatili. Tradotto in pratica, rende meglio in ambienti piccoli o medi:

- camera da letto tra i 12 e i 16 metri quadrati;

- studio, cameretta o piccolo soggiorno fino a 20–25 metri quadrati, se l’isolamento è decente.

In una mansarda molto esposta al sole o in un open space grande farà più fatica, soprattutto nelle ore centrali del giorno. Va considerato anche il classico limite dei monoblocco a tubo singolo: mentre raffrescano, tendono a richiamare aria calda dall’esterno, quindi la resa reale è un po’ inferiore rispetto alla potenza dichiarata.

È invece ideale se vi serve qualcosa da spostare tra casa e casa al mare, o se siete in affitto e non potete montare uno split fisso sulla facciata.





Pro e contro rispetto a uno split fisso

I vantaggi sono chiari:

- nessun lavoro di muratura, zero installazione professionale;

- si sposta da una stanza all’altra grazie alle ruote;

- costo iniziale più basso rispetto a un impianto fisso.

I contro vanno messi in conto con onestà. Un portatile è meno efficiente di uno split e più rumoroso. In camera da letto, di notte, i 65 dB potrebbero risultare fastidiosi per chi ha il sonno leggero. Inoltre non è progettato per raffrescare contemporaneamente più locali: funziona bene se concentrate il fresco dove passate davvero il tempo.

Se il vostro obiettivo è tenere a 24–25 °C un grande soggiorno open space tutto il giorno, forse è il caso di valutare investimenti diversi.





Consumi, bolletta e trucchi anti-afa

Con un assorbimento di circa 785 W, il Tronic consuma 0,785 kWh per ogni ora di utilizzo. Con una tariffa elettrica domestica media di 0,25 euro per kWh, parliamo di poco meno di 20 centesimi all’ora. Una serata di 5 ore vi costa quindi intorno a 1 euro, indicativamente.

Ci sono però alcune accortezze che aiutano sia il comfort sia la bolletta:

- impostare il climatizzatore sui 26–27 °C invece che su 20 °C;

- usare spesso la funzione deumidificazione, che consuma meno ma toglie l’umidità e rende l’aria più sopportabile;

- montare bene la guarnizione per finestra in dotazione, per ridurre l’ingresso di aria calda;

- tenere chiuse persiane e tende nelle ore più calde e chiudere le porte delle stanze non utilizzate.

Un altro trucco pratico è abbinarlo a un ventilatore, che aiuta a distribuire meglio l’aria fresca senza dover spingere il climatizzatore sempre al massimo.





Come non restare senza (e cosa valutare se arrivate tardi)

Visto il precedente sold out di giugno, il consiglio è semplice: se puntate al Tronic Lidl, muovetevi tra i primi giorni della promozione e nelle prime ore del mattino, quando l’assortimento è più completo.

Verificate in app Lidl Plus che il buono sia attivo prima di mettervi in coda e, se potete, scegliete il punto vendita meno affollato della vostra zona. Il risparmio è piccolo ma concreto e il prodotto è tipicamente stagionale, quindi non è detto che torni di nuovo prima di fine estate.

Se lo trovate esaurito, utilizzate questa offerta come riferimento di fascia: 7.000 BTU, 2 kW, intorno ai 140 euro. Nella ricerca di alternative guardate prima di tutto la potenza in BTU in base ai metri quadrati della stanza, la classe energetica, il livello di rumorosità dichiarato e la presenza di una buona guarnizione per finestra. Il prezzo può variare, ma i parametri che fanno davvero la differenza in casa sono quelli.