Venti minuti di lavoro e almeno sei ore di frigorifero: questa torta estiva senza cottura vi sistema il dessert di qualunque cena in terrazza. Niente forno, pochissimo fuoco, tanta freschezza nel piatto.

La protagonista è una torta fredda allo yogurt greco, ciliegie e cioccolato fondente: base croccante, cuore cremoso, frutta succosa. È pensata per le sere calde in cui avete voglia di qualcosa di goloso, ma non dell’ennesima bomba mascarpone e panna.

Una torta senza forno facile e fresca da preparare in anticipo, perfetta come dolce freddo estivo per cene con amici, pranzi in famiglia o quando il caldo rende impossibile accendere il forno.

Perché questa torta estiva senza cottura vi semplifica la vita

La struttura è quella delle classiche torte fredde estive, ma alleggerita. Al posto di formaggi grassi e litri di panna, qui entrano in scena yogurt greco e miele di acacia: la crema risulta vellutata, con una punta di acidità che pulisce il palato e si sposa benissimo con il fondente e le ciliegie.

L’altro punto forte è l’agar agar, addensante vegetale ricavato dalle alghe, che vi permette una torta estiva senza cottura e senza colla di pesce. Si attiva con la bollitura, rassoda in modo stabile anche a temperatura ambiente e regge benissimo il trasporto. Come ricordano le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità sugli additivi, quelli autorizzati, come l’agar agar, sono sottoposti a valutazioni di sicurezza prima di arrivare sulle nostre tavole.

Ingredienti e attrezzatura per una torta fredda allo yogurt e ciliegie

Per uno stampo a cerniera da 20 cm (circa 8 fette): per la base vi servono 150 g di biscotti tipo digestive e 100 g di cioccolato fondente al 60-70 %. Il cioccolato sostituisce il burro: fonde, compatta e regala un sapore deciso che regge il confronto con lo yogurt.

Per la crema calcolate 500 g di yogurt greco bianco, 50 g di miele di acacia, 5 g di agar agar e 100 ml di acqua. La parte fruttata richiede circa 500 g di ciliegie mature, sode e ben asciutte; le ciliegie Durone sono perfette. Per finire, un cucchiaio di cacao amaro in polvere per la spolverata finale. Come attrezzatura bastano una tortiera con anello removibile, carta forno, se l’avete una striscia di acetato per i bordi, un mixer, un pentolino e una ciotola capiente.

Come preparare la torta estiva senza cottura passo passo

Partite dalla base. Tritate finemente il cioccolato fondente e scioglietelo a bagnomaria su fuoco dolce, senza fretta, mescolando ogni tanto per evitare che bruci. Nel frattempo frullate i biscotti digestive nel mixer fino a ottenere una sabbia fine. Versate il cioccolato fuso nel mixer e azionate di nuovo: dovete ottenere un composto umido e compatto. Trasferitelo nello stampo foderato di carta forno e pressatelo bene con il fondo di un bicchiere, fino a creare uno strato uniforme.

Occupatevi delle ciliegie. Denocciolate circa metà del totale, tagliatele a metà e distribuitele sulla base ormai tiepida, a formare uno strato fitto. Passate alla crema allo yogurt greco: in un pentolino unite acqua, miele e agar agar, mescolate e portate a ebollizione. Lasciate bollire dolcemente per 3-4 minuti, continuando a mescolare, così l’addensante si attiva in modo corretto.

Mettete lo yogurt greco in una ciotola grande. Versateci sopra, ancora bollente, il mix di acqua, miele e agar agar, e mescolate subito con energia. L’agar agar inizia a lavorare mentre si raffredda: se perdete tempo, rischiate grumi o una crema che si rassoda nella ciotola. Quando il composto è liscio, versatelo nello stampo sopra le ciliegie, livellando con una spatola. Fate riposare in frigorifero almeno 6 ore, meglio tutta la notte. Prima di servire, sformate la torta, spolverate con cacao amaro e decorate con le ciliegie intere rimaste.

Trucchi, varianti e conservazione

Con l’agar agar la velocità è tutto: preparate lo yogurt in anticipo, ciotola pronta, spatola a portata di mano. Se alla prova assaggio la crema vi sembra troppo soda, la volta successiva potete ridurre leggermente la dose di agar agar; se invece resta un po’ morbida, aumentatela di mezzo grammo. Per la base, se risulta troppo dura, usate una percentuale leggermente maggiore di biscotti; se si sbriciola, aumentate di poco il cioccolato.

Le ciliegie surgelate vanno bene, a patto di scongelarle completamente in frigo e tamponarle con carta da cucina: più acqua rilasciano, più rischiate una crema annacquata. Potete sostituire le ciliegie con fragole, pesche o frutti di bosco misti, giocando con i colori in superficie. Per una versione ancora più leggera scegliete yogurt bianco classico o yogurt senza lattosio e riducete il miele, soprattutto se usate frutta molto dolce. La torta si conserva in frigorifero, coperta, per 2-3 giorni; si può anche congelare già tagliata a fette e riportarla in frigo qualche ora prima di servirla. Per ottenere fette perfette, passate il coltello sotto l’acqua calda, asciugatelo e tagliate con decisione: l’effetto “pasticceria d’estate” è assicurato.