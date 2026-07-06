Come abbinare gonna e sandali quest'estate? Ecco 7 combo ad altissimo tasso di stile che anche voi non vedrete l'ora di sfoggiare.



Di giorno con ballerine intrecciate e jelly shoes, di sera con slingback rasoterra e décolleté con kittens heels: quando si tratta di scegliere con quali scarpe abbinare le nostre gonne preferite, le possibilità sono praticamente infinite.

Ma bisogna ammetterlo, in questo periodo dell’anno non c’è gara: è con i sandali che le gonne riescono a dare il meglio di sé.

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Certo, con un armadio pieno di gonne di ogni stile, lunghezza e colore e una scarpiera colma di sandali di tutti i tipi, non è sempre facilissimo trovare l’abbinamento giusto al primo colpo. Ma con un po’ di esercizio e qualche piccola accortezza è possibile dar vita a combinazioni sempre diverse.

Come abbinare gonna e sandali da qui fino alla fine della stagione?

In città, per affrontare l’ennesima giornata di caldo, bastano una gonna lunga dai colori vitaminici e un paio di infradito con il tacco basso: la scelta giusta per esaltare un po’ la silhouette senza bisogno di soffrire.

Al mare non c’è niente di meglio di una minigonna di jeans e dei sandali lace-up dai toni vivaci. Ma per unire praticità e coolness dal lettino all’aperitivo anche una gonna a portafoglio e dei sandali toe-ring senza tacco possono essere una valida alternativa.

Per una cena fuori o qualsiasi altra uscita che non richiede un look eccessivamente elegante, la combo “minigonna bianca + sandali animalier” regala sempre grandi soddisfazioni. Per una resa più femminile, invece, serve solo una gonna corta effetto "see-through" da provare con un paio di mules.

E non temete, la combo “gonna + sandali” può risolvere qualsiasi problema look anche in vista di cerimonie e altre ricorrenze speciali. Che sia una gonna midi in pizzo, da abbinare a dei sandali minimal con il cinturino alla caviglia, o una gonna in satin, da provare con dei sandali dai riflessi metallizzati, con combo come queste è impossibile sbagliare.

Pronte a prendere appunti? Ecco 7 combo favolose da cui potete lasciarvi ispirare quest’estate

Come abbinare gonna e sandali: 7 combo per l'estate

01. Gonna lunga a righe + infradito con il tacco

Gonna lunga a righe in cotone STAUD + Infradito con tacco in satin ZARA

Credits: net-a-porter.com/ zara.com

02. Minigonna in denim + sandali lace-up

Minigonna di jeans & OTHER STORIES + Sandali bassi lace-up ANCIENT GREEK SANDALS

Credits: stories.com/ net-a-porter.com

03. Gonna midi in satin + sandali dai riflessi metallizzati

Gonna midi in raso con dettagli in pizzo FAITHFULL + Sandali in pelle dai riflessi metallizzati JIL SANDER

Credits: mytheresa.com / jilsander.com

04. Minigonna a portafoglio + sandali animalier

Minigonna bianca con chiusura a portafoglio MANUEL RITZ + Sandali con il tacco largo a stampa animalier CHARLES &KEITH

Credits: courtesy of press office/ charleskeith.eu

05. Gonna midi in pizzo + sandali con il cinturino alla caviglia

Gonna midi in pizzo SANDRO + Slingback in pelle nera JACQUEMUS

Credits: courtesy of press office + jacquemus.com

06. Wrap skirt stampata + sandali flat

Gonna pareo a stampa floreale AGUA BY AGUA BENDITA + Sandali toe-ring senza tacco REFORMATION

Credits: net-a-porter.c/ thereformation.com

07. Minigonna trasparente + mules

Minigonna sheer color giallo burro COS + Mules bianche MANGO

Credits: cos.com/ shop.mango.com

Foto in apertura: GettyImage