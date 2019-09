Il cappotto da scegliere quest'anno? Eccone 15 davvero favolosi a cui sarà impossibile dire di no.



Il cappotto è senza alcun dubbio IL capo su cui vale la pena investire nella stagione fredda. È il famoso "biglietto da visita", il "colpo d'occhio" di qualsiasi look invernale.

Per questo scegliere quello giusto, in poche parole il modello che meglio rappresenti il nostro stile personale, è un passo fondamentale nella costruzione del guardaroba di tutti i giorni.

Le versioni che vi faranno perdere la testa quest'inverno? La scelta è ampia e variegata e asseconda le esigenze e i gusti più disparati.

Si spazia dal classico e intramontabile cappotto cammello (severamente vietato non averne almeno uno a disposizione nell'armadio) a quello dalla linea dritta e pulita e dall'allure maschile, magari giocato su una nuance insolita e d'effetto come il giallo fluo, perchè no.

Da quello a vestaglia, sofisticato e super chic, al trench coat stampa tartan per un tocco very british. Dalle varianti in pelle o in alpaca a quelle in broccato per non trovarsi impreparate neppure nelle occasioni speciali, come un evento o una cerimonia elegante.

E voi di che cappotto siete?

Cappotto cammello con cintura MANGO

Credits: shop.mango.com





Cappotto in broccato lamé DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com





Cappotto manlike giallo fluo ZARA

Credits: zara.com





Cappotto stampa pitone BOTTEGA VENETA

Credits: mytheresa.com





Cappotto a vestaglia in lana e seta NANUSHKA

Credits: mytheresa.com





Cappotto a doppiopetto TOPSHOP

Credits: topshop.com





Cappotto con bottoni dorati GUCCI

Credits: net-a-porter.com





Cappotto corto con maxi tasche e paillettes MIU MIU

Credits: mytheresa.com





Trench coat in tartan TOMMY HILFIGER

Credits: it.tommy.com





Cappotto con colletto e bottoni a contrasto MARC JACOBS

Credits: mytheresa.com





Cappotto in pelle PRADA

Credits: net-a-porter.com





Cappotto con inserto a contrasto VICTORIA BECKHAM

Credits: mytheresa.com





Cappotto in alpaca petrolio MARELLA

Credits: it.marella.com





Cappotto fluffly in pile H&M

Credits: hm.com





Cappotto maxi destrutturato con revers IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com