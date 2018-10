Non è autunno che si rispetti senza il cappotto giusto: ecco le varianti must have della nuova stagione

Se è vero che la prima impressione è quella che vale, allora i cappotti sono senz'altro un "biglietto da visita" prezioso quando si parla di look.

Ecco perchè è sempre meglio investire su un modello che vi faccia sentire davvero al top! Il resto dell'outfit poi può anche essere super basic, ma col cappotto giusto, fidatevi, farete ugualmente un figurone.

Fatta questa premessa, possiamo passare a scegliere una delle tante versioni interessanti che ci propone l'autunno 2018.

Maschile e dalla silhouette essenziale per tutti i giorni? Oppure in lussuoso velluto per una buona dose di glamour?

Ecco 10 varianti cool da cui lasciarsi tentare.

Il coat cammello, specialmente se declinato su una versione basic e dall'allure maschile come questa di ZARA, è un vero passe-partout del guardaroba.

Credits: zara.com









In morbido mohair e dalla linea cocoon il modello proposto da & OTHER STORIES.

Credits: stories.com





Il cappotto lungo a vestaglia è un grande alleato sui look più chic. Qui la versione in giallo con collo ampio di LANACAPRINA.

Credits: lanacaprina.it





Altro grande trend di stagione è quello dei dettagli a contrasto. Come i polsini e il colletto in denim scuro che decorano il cappotto bianco di GUCCI.

Credits: mytheresa.com





Adorate anche voi la stampa scozzese a quadretti? Sfoggiate il check anche su un capo statement come il cappotto. Lungo e a un bottone quello di GARAGE NOUVEAU.

Credits: garagenouveau.com





Non l'abbiamo inserito per primo ma è senza dubbio il primo da avere! Parliamo del classico e sempre iconico cappotto nero. Con chiusura asimmetrica e revers quello di MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com





Pazze per il velluto? Scegliete un velvet coat dall'allure misteriosa e dark come questo di ETRO, perfetto anche sui look da sera.

Credits: net-a-porter.com





Sempre parlando di tessuti must dell'autunno non è da trascurare nemmeno il tweed, non trovate? Sul cappotto bicolor di BALMAIN i bottoni oro aggiungono un tocco speciale.

Credits: net-a-porter.com





Elegantissimo anche su abitini e gonne svolazzanti il doppiopetto rosa con revers a punta di TAGLIATORE 0205.

Courtesy of Press Office





Infine, se non sapete resistere davanti a un cappotto grigio dal taglio sartoriale, questo in tessuto spigato di STELLA MCCARTNEY non potrà lasciarvi indifferenti.

Credits: mytheresa.com