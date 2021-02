Da Gucci a Versace, passando per Fendi e Moschino: sono tanti i brand che anche quest'anno hanno dedicato delle capsule collection ad hoc al Lunar New Year: scopriamole insieme!

Venerdì 12 Febbraio si festeggia il Capodanno Cinese 2021, o Lunar New Year che dir si voglia, da sempre una delle ricorrenze più importanti e sentite in Cina e per la comunità cinese in giro per il mondo. Che però, da qualche anno a questa parte, catalizza sempre più attenzione.

Non a caso sono sempre di più anche i designer che realizzano per l'occasione delle capsule collection dedicate. Se siete curiose di scoprire che cosa si sono inventati quest'anno per celebrare l'ingresso ufficiale nell'anno del bufalo o del bue - il secondo segno dello Zodiaco cinese - sfogliate la gallery con tutte le proposte fashion più interessanti in circolazione!

A cominciare da Gucci che arricchisce la collezione dedicata al celebre gatto robot Doraemon con una versione speciale realizzata appositamente per il Chinese New Year. Senza dimenticare la divertente borsetta con stampa mucca di Furla, il portachiavi a tema di Louis Vuitton e i capi firmati Moschino su cui campeggia un bue che fa l'occhiolino e la scritta "In Love We Trust".

Capodanno cinese 2021: i capi e gli accessori moda Borso Hobo con stampa Medusa VERSACE



Credits: versace.com

Cardigan in mohair con scollo a V e maniche a sbuffo FENDI



Credits: fendi.com

Felpa della collezione dedicata a Doraemon GUCCI



Credits: gucci.com

Bag a mano Premiere OX, realizzata in limited edition, CALICANTO



Credits: calicantoluxurybags

Borsa Pocket mini in pelle bicolor con inserto tartan BURBERRY



Credits: it.burberry.com

Mini crossbody in pelle martellata con stampa mucca FURLA



Credits: furla.com

Abito a kimono HUGO HUGO BOSS



Credits: hugoboss.com

Felpa con logo KENZO



Credits: kenzo.com

Borsa a tracolla MICHAEL KORS



Credits: michaelkors.it

Canotta e collana della collezione "Always New, Always Miu" di MIU MIU



Credits: miumiu.com

Charm per borse e portachiavi LOUIS VUITTON



Credits: it.louisvuitton.com

T-shirt dedicata all'anno del bue MOSCHINO



Credits: moschino.com

Blazer jacquard NASCO UNICO



Credits: nascounico.com

Portafoglio con catena BVLGARI



Credits: bulgari.com

Cerchietto rosso con fiocco REDValentino



Credits: redvalentino.com

Scarpe con charm color giada e filo rosso intrecciato DR. MARTENS



Credits: drmartens.com

/ 16 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...