La primavera estate è pronta a lasciarci a bocca aperta con tante novità, tutte da sognare! Iniziamo a scoprirle insieme attraverso le campagne pubblicitarie più cool

Nonostante l'inverno sia ancora lungo, la stagione spring summer 2021 è già lì, pronta a deliziarci con tante novità fashion che non vediamo l'ora di scoprire (e possibilmente anche di indossare!).

La preview perfetta ce la danno proprio loro, le campagne pubblicitarie. Una finestra speciale sulle nuove collezioni dei nostri designer preferiti, che attraverso le splendide immagini delle loro adv, ci regalano tanti indizi preziosi sulla moda che verrà e su tutti i nuovi trend in fatto di abiti, borse, scarpe e accessori.

E naturalmente anche il giusto mood per mixare il tutto alla perfezione e ottenere look favolosi. Per questo ogni anno puntualmente attendiamo con trepidazione di scoprirle per farci un'idea delle primizie fashion e aggiungerle immediatamente nella nostra lista dei desideri (che, ahinoi, è sempre lunghissima!).

Se siete curiose anche voi, iniziate a dare una sbirciatina qui sotto...

Le campagne pubblicitarie Spring-Summer 2021 MIU MIU



Courtesy of Press Office

BLUMARINE



Courtesy of Press Office

BOTTEGA VENETA



Courtesy of Press Office

ERMANNO SCERVINO



Courtesy of Press Office

GENNY



Courtesy of Press Office

FABIANA FILIPPI



Courtesy of Press Office

FENDI



Courtesy of Press Office

SALVATORE FERRAGAMO



Courtesy of Press Office

ETRO



Courtesy of Press Office

FURLA



Courtesy of Press Office

GIANNI CHIARINI



Courtesy of Press Office

ALBERTA FERRETTI



Courtesy of Press Office

MARINE SERRE



Courtesy of Press Office

MOSCOT



Courtesy of Press Office

GIVENCHY



Courtesy of Press Office

HUGO



Courtesy of Press Office

JIMMY CHOO



Courtesy of Press Office

JUDY ZHANG



Courtesy of Press Office

KENZO



Courtesy of Press Office

LUISA SPAGNOLI



Courtesy of Press Office

MANILA GRACE



Courtesy of Press Office

MICHAEL KORS



Courtesy of Press Office

MOSCHINO



Courtesy of Press Office

POLLINI



Courtesy of Press Office

PRADA



Courtesy of Press Office

VERSACE



Courtesy of Press Office

