A fiori, a righe, a quadretti e tante altre ancora...



L'estate fa esplodere la nostra voglia di colore e fantasie!

E per portare un pizzico di buonumore nel guardaroba, quale strumento più efficace di una bella camicia che non "impegna" troppo ed è cool al punto giusto?

Tra le sue numerose qualità c'è soprattutto quella di abbinarsi praticamente a tutto, dai jeans alle gonnelline fino ai pantaloni più eleganti.

Le versioni must have di stagione? Dai pattern classici e intramontabili come le righe, i quadretti Vichy e i pois, ai motivi floreali, declinati su tante tipologie diverse: fiori stilizzati, tropicali o fiorellini di campo, a voi la scelta.

Se state cercando qualcosa di più originale, puntate sulla frutta più golosa (che ne dite delle ciliegie? un vero tormentone fashion!) o sugli animaletti, dai fenicotteri rosa ai teneri pinguini.

Ecco 10 camicie stampate a cui non potrete dire di no!









Camicia a righe BALENCIAGA.

Credits: mytheresa.com





Camicia a quadretti JOSEPH.

Credits: mytheresa.com





Camicia con fiorellini di campo BENETTON.

Credits: benetton.com





Camicia a pois EQUIPMENT.

Credits: mytheresa.com





Camicia con fenicotteri rosa VICTORIA,VICTORIA BECKHAM.

Credits: mytheresa.com





Camicia con ciliegie & OTHER STORIES.

Credits: stories.com





Camicia con fiori stilizzati LIU JO.

Credits: liujo.com





Camicia con fiocchi MIU MIU.

Credits: mytheresa.com





Camicia stampa tropical GUESS.

Credits: guess.com





Camicia con pinguini COACH.

Credits: mytheresa.com