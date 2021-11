Le calze corte, a mezza gamba, sottili oppure "chunky" non sono solo un dettaglio ma diventano così importanti da cambiare radicalmente un outfit. Ecco gli esemplari più belli (e caldi) da scegliere per la stagione autunno-inverno

Se vi considerate appassionate di moda ma non adorate le calze, allora no: non siete appassionate di moda, ci dispiace.

Lo stile, il buon gusto e il glamour si annidano nei dettagli e le calze, i calzini e le calzette sono proprio gli accessori più amati da chi adora essere impeccabile in ogni particolare.

Lo sa bene Miuccia Prada, "Signora della moda" che ha fatto di calze e calzette a coste un dettaglio inconfondibile della sua uniform.

Se "le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi, le tue calzette rosse" sono più da stagione calda (La canzone del sole non può che essere un inno estivo, infatti, con quel titolo lì), al contrario le calze chunky, morbide e caldissime sono il baluardo dei mesi più da brivido, quelli che stiamo vivendo proprio adesso.

Con le temperature che precipitano, la voglia di tenere i piedi al caldo è diametralmente opposta: si innalza, toccando livelli altissimi.



Per completare qualsiasi tipo di look, ci sono poche (ma buone) calze che dobbiamo procurarci.

Partendo dai calzini di lana con motivi bon ton - come il fiocco di neve e il fiorellino di campo - fino ad arrivare a quelle su cui vengono dipinti capolavori di quella che potremmo definire “sock art”.

Questa branca artistica, che fa del gambaletto o del calzino la propria tela, conquista sempre più fan. Da personaggi di film, show televisivi e libri, diventati icone della cultura pop come E.T. l’extraterrestre o Lolita fino alle serie dedicate agli animali antropomorfi, ce n’è per tutti i gusti. Letterari e non.

Chi preferisce evitare la troppa estrosità, può puntare su motivi meno “shocking”, ad esempio la fantasia sempreverde che non va mai in letargo, né d’inverno né d’estate: l’animalier.

Un paio di calzini leopardati, zebrati, tigrati e maculati in generale daranno a qualsiasi mise un tocco graffiante.

Siete invece romantiche a ogni costo? Allora attingete a piene mani dalla palette cromatica dei pastelli: verde salvia, rosa cipria, lilla, azzurro carta da zucchero, poi panna, vaniglia, caramello… Qualsiasi nuance dipinga di raffinata allegria una drogheria di bon-bon oppure una gelateria variopinta grazie ai gusti crema e frutta sarà l'ideale per insaporire gli outfit targati autunno e inverno.

Per aiutarvi ad assortire al meglio il cassetto delle calze del vostro guardaroba, abbiamo selezionato per voi 15 pezzi da batticuore assicurato. Se siete le classiche “feticiste dei calzini” (altro che feticismo dei piedi!), sappiate che non potrete resistere a ciò che vi presentiamo di seguito. Pronte?





ACNE STUDIOS Calze a mezza gamba con marchio, in nero e bianco.

Credits: Mytheresa

CALZEDONIA Calzini in morbida lana con lavorazione a trecce.

Credits: Calzedonia

EXQUISITE J X A.BOCCA Calzini bianchi e rosa con traforature e ricami e orlo glitterato.

Credits: A.Bocca



FALKE Calzetti con ricamino natalizio a tema omino di zensero.

Credits: Falke

GUCCI Calze in lana e cotone con gambale lungo, a mezza gamba.

Credits: Mytheresa

JIMMY LION Calzetti con stampa Lolita.

Credits: Jimmy Lion



OYSHO Calze in lana a costine color senape.

Credits: Oysho

PIERRE MANTOUX Calzini in lana traforati e ricamati.

Credits: Pierre Mantoux



PRIMARK Calzette tinta unita in misto lana e cotone, calde e adatte a ogni look.

Credits: Primark

RED Calze lunghe in cotone e lana a costine.

Credits: Red

& OTHER STORIES Calzini rosa con cuoricini rossi.

Credits: & Other Stories



TEZENIS + ROBE DI KAPPA Calzette sportive corte.

Credits: Tezenis

TEZENIS Calzini con fantasia animalier.

Credits: Tezenis

UNIQLO Calzette effetto pelo in colorblocking.

Credits: Uniqlo

WOLFORD Calzini in pizzo elastico con traforature e disegni floreali.

Credits: Wolford