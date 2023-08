Avete fatto i compiti durante le vacanze? Verifichiamo insieme se il vostro "brand new radar" è allenato quanto basta per individuare le griffe più interessanti del momento

Per coloro che hanno scelto di fare le vacanze più tardi e magari sono ancora in vena di colori pop e lembi di pelle scoperti, ma anche per chi, in vista del back to office ha già voglia di una ventata di fall vibes.

E soprattutto per le insaziabili curiose sempre alla ricerca delle novità più succose del mondo della moda, quelle che si fanno un vanto di conoscere tutti i brand emergenti che vale la pena conoscere, e che hanno sempre una new entry da sfoggiare in ogni occasione.

Eccoli, dunque, i 12 brand che abbiamo selezionato per voi e che non dovreste farvi sfuggire.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Gimaguas

(Credits: courtesy of press office)

Chissà se anche a voi è capitato di vedere Lily Rose Depp con un (micro) top di quelli che lasciano ben poco all’immaginazione e di chiedervi dove fosse andata a pescarlo. Oppure se, in vista dei live di fine estate, siete in cerca del pezzo che vi svolti il look in pochi centimetri di tessuto. Insomma, avrete capito che Gimaguas è solo per ragazze con tanta voglia di divertirsi che hanno bandito la timidezza. E, del resto, non potrebbe che essere così per una griffe nata nella patria dei festival europei, Barcellona.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Mirror Palais

(Credits: courtesy of press office)

Gusto brasiliano con un côté internazionale per Mirror Palais, brand fondato dallo stylist Marcelo Gaia e ispirato alla consapevolezza delle donne che Gaia apprezza di più. Basta vedere gli abiti proposti dalla griffe, tubini effetto seconda pelle con un’estetica da pin up, ma anche la collezione per spose desiderose di stupire con sensualità, per capire come mai Mirror Palais abbia conquistato anche Emily Ratajkovski, che firma con il suo Inamorata una collab esclusiva.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Tae Park

(Credits: courtesy of press office)

Chi cerca un afflato autenticamente newyorkese con cui condire le mise estive agli sgoccioli delle vacanze, troverà in Tae Park il giusto alleato. Perché questo brand orgogliosamente “designed in Brooklyn e made in NYC” propone i top, le canottiere e i bustier più hot del momento. Le possibilità di styling sono infinite, e non si limitano certo alla bella stagione, ma a nostro avviso l’intuizione più interessante è proprio quella che tende a dare il massimo risalto al pezzo che più di tutti è legato a sole e vacanze.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Bernadette

(Credits: courtesy of press office)

Viene dal Belgio, e più nel dettaglio da Anversa, il duo mamma-figlia più creativo del fashion world. E, a dispetto del clima non proprio soleggiato della città, Bernadette and Charlotte de Geyter danno il proprio meglio su fantasie variopinte, stampe floreali e sete raffinate al punto da essere scelte anche dalla regina del Belgio. Insieme a lei, fra i fan del brand, figura pure Charlotte di And just like that, che, nel nono episodio della seconda stagione, indossa un pigiama color corallo firmato Bernadette.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Mimchik

(Credits: courtesy of press office)

Denim e pelle, lana stampa check e cuoio, tocchi country e ispirazioni motorcycle per il brand fondato a Los Angeles poco più di un anno fa da Emma Marciano (nome non nuovo per i fan di Guess) e Mia Kazovsky. Manco a dirlo la griffe ci ha messo pochissimo a farsi notare da influencer e it girl come Natalia Barulich e Coi Leray, conquistate dalla grinta inconfondibile di questa griffe decisamente hot.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Marcia

(Credits: courtesy of press office)

Striminziti top in mohair e balaclava vaporosi, abiti cut out e tessuti sheer: sono questi gli ingredienti che hanno reso il brand parigino Marcia decisamente degno di essere conosciuto. In questo caso a fare rima con sensualità è sostenibilità, uno dei temi su cui la fondatrice Emma Reynaud punta di più, cercando di impattare il meno possibile sull’ambiente pur mantenendo uno stile che tributa più di un omaggio alla scena artistica del “French touch”.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Etherne

(Credits: courtesy of press office)

Lasciati i territori della sensualità più sfrenata approdiamo al minimalismo lussuoso (ri)portato in auge da quel trend quiet luxury di cui pare non si possa più fare a meno. Arriviamo così a Etherne, che realizza capi essenziali per tutti i giorni in sofisticati filati di cachemire e soffici tessuti in felpa che uniscono vestibilità impeccabile e funzionalità estrema. Banditi praticamente del tutto stampe e orpelli, a restare sono timeless pieces mescolabili all’infinito.

Brand imperdibili da conoscere e amare: St. Agni

(Credits: courtesy of press office)

Ancora minimalismo, stavolta made in Australia, per la creatura di Lara e Matt Fells, che hanno lanciato il brand di calzature artigianali St.Agni dalla loro casa di Byron Bay. Visto il successo riscontrato, gli accessori in pelle delle prime collezioni sono stati presto affiancati da statement pieces sartoriali che uniscono una certa sensibilità Nineties che ricorda la Jil Sander degli inizi all’esigenza di un’eleganza contemporanea e senza eccessi.

Brand imperdibili da conoscere e amare: LC23

(Credits: courtesy of press office)

Leo Colacicco e il suo numero preferito danno il nome a questo marchio nato in Puglia nel 2010, inizialmente dedicato alla camiceria, ma ben presto evolutosi in brand dedito al total look unisex. Utility dress e cappelli da baseball, sneakers e completi dal taglio rigoroso la fanno da padroni nelle collezioni di LC23, capace di unire savoir faire italiano e ironia, tocchi casual-chic e ispirazioni preppy con un gusto non convenzionale e divertente.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Giuliva Heritage

(Credits: courtesy of press office)

Margherita e Gherardo, coppia sul lavoro e nella vita, sono i migliori testimonial possibili di Giuliva Heritage, brand con pochi anni di vita alle spalle ma già tanta strada fatta, visto sulle copertine dei fashion magazine più rinomati del globo e indosso ai vip più acclamati dello star system. Qualche nome? Emily Blunt e Michael B. Jordan, Enne Fanning e Chris Pine: insomma, pezzi da novanta che incarnano alla perfezione il lusso sofisticato della griffe.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Otra Vez

(Credits: courtesy of press office)

Stile boho-chic con accenti gitani e spruzzate di animalier col gusto picaresco per l’avventura: in parole semplici, Otra vez. Un marchio made in Italy per cittadini del mondo a cui piace manifestare la propria voglia di libertà anche nell’abbigliamento. Da conoscere perché l’estetica eclettica e spensierata di Anna Elardo, designer del brand, è manifestata con un’artigianalità indiscutibile che unisce con piglio originale maestranze locali e materiali selezionati.

Brand imperdibili da conoscere e amare: Baobab

(Credits: courtesy of press office)

Glitter e raso, mesh e lamé: non si vuole certo passare inosservati indossando un capo di Baobab, griffe che parte dal riciclo di plastica e reti da pesca per creare collezioni mare (ma non solo) notevoli tanto sul fronte dello stile quanto su quello della sostenibilità. Le sfumature della natura - in ogni sua espressione, dal mare alle foreste, dal tramonto alla sabbia - vengono enfatizzate dai tessuti luccicanti nei capi di questo brand colombiano.