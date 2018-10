Dal raffinato tennis ai bangle rigidi fino alla varianti con gemme colorate e charms: ecco i bracciali da non lasciarsi scappare

Tra le varie tipologie di gioielli sono loro quelli che "impegnano" meno e che si possono sfoggiare con più disinvoltura in tutte le occasioni.

Parliamo dei bracciali, un accessorio davvero prezioso per regalare un tocco personale all'outfit, senza legare troppo nell'abbinamento o risultare "too much".

L'autunno 2018 vede il ritorno di due tra i modelli più amati di sempre: il classico, e pur sempre attuale, tennis bracelet, impreziosito da diamanti o da cristalli Swarovski, e il bangle, ossia il bracciale rigido a fascia dalla linea essenziale.

Ma non temete perchè, se amate uno stile più particolare e colorato, sarete ugualmente soddisfatte: si riconfermano infatti un must have anche le versioni aperte dal design geometrico e i braccialetti con gemme variopinte e charms originali.

Pronte a scegliere il vostro?





Bracciali: le versioni più belle dell’autunno 2018 Bracciale placcato oro rosa della collezione Reflexions di PANDORA

Credits: it.pandora.net



Bracciale Luckily con gemma in cristallo verde SWAROVSKI

Credits: swarovski.com

Bracciale della collezione Africa Constellation di MARCO BICEGO

Credits: marcobicego.com



Bracciale tennis in argento con zirconi STROILI

Credits: stroilioro.com

Bracciale della collezione Gemma di MORELLATO



Credits: morellato.com

Bracciale con doppia catena in acciaio oro rosa, con cristalli e scritta smaltata OPS OBJECTS

Credits: opsobjects.com



Bracciale con piastrina incisa e cristallo Swarovski della collezione Chakra di BROSWAY

Credits: brosway.com



Bracciale in argento e pvd nero con stella in oro rosa e diamanti black DODO

Credits: dodo.it

Briacciale rigido in oro giallo con piastrina di diamanti GIORGIO VISCONTI

Credits: giorgiovisconti.it



Bracciale doppio con placcatura oro rosa della collezione IGGY di ROSEFIELD

Credits: rosefieldwatches.com

Bracciale rigido con dischi smaltati NALÌ

Credits: nalishop.it



Bracciale in acciaio e pvd rosè della linea Free Time di KIDULT

Credits: discoverkidult.com



Bracciale Lightning Bolt by Paloma Picasso per TIFFANY

Credits: tiffany.it

