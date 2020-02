Daniel Lee torna sulle passerelle per Bottega Veneta con una collezione che alterna rigore a guizzi creativi unici.

La collezione autunno-inverno 20/21 di Bottega Veneta apre su tre look maschili e uno femminile totalmente neri. Le linee riflettono un perfetto rigore, ma a uno sguardo più attento si notano già i dettagli che rendono le collezioni di Daniel Lee così speciali e uniche.

Il pantalone attillato si apre sullo stivale affusolato a punta, il layering è preciso e vede alternarsi blazer a tre quarti sagomati e slim a giacche corte, il tutto in un insieme confortevole.

Il colore arriva presto con il verde kiwi splendente di un abito che brilla di luce propria, e poi il fucsia lollipop, i tocchi di rosso attenuati dall’uscita di un cappotto cammello, il viola. Il movimento è dato dalle frange morbide che adornano gli abiti, le gonne e anche alcuni cappotti e accessori.

Proprio gli accessori, che sono i must-have incontrastati di ogni stagione, tornano con forme sempre nuove. L’intrecciato celebre si fa moderno nei colori naturali (e in una sovragiacca smanicata per lui che non passa inosservata), la borsa si porta oversize a tracolla o in spalla.

Dalla prima fila gli attori Kasia Smutniak, Tessa Thompson e Barry Keoghan osservano rapiti il susseguirsi di modelli e modelle fino all’arrivo di Mariacarla Boscono e di Vittoria Ceretti, con un abito morbido profilato con la catena, iconico gioiello che si fa dettaglio moda.

Accanto a loro tra gli altri l’attrice coreana Hye Kyo Song, Sigourney Weaver, Vanessa Beecroft e Luca Guadagnino a rendere questa Fashion Week milanese ancora più esclusiva e speciale.

Bottega Veneta: il front row della sfilata AI 20-21 Sigourney Weaver



Credits: Getty Images

Kasia Smutniak



Credits: Getty Images

Tessa Thompson



Credits: Getty Images

Hye-Kyo Song



Credits: Getty Images

Barry Keoghan



Credits: Getty Images

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...