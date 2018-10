"Spleen" di stagione non ci avrai! Ecco 13 "round bag" perfette per l'autunno!

Forse non saranno capienti come la borsa che usiamo tutti i giorni per andare a lavoro, ma visto che l’autunno e le prime giornate di pioggia sono iniziate, per una volta tanto possiamo anche fare a meno di pc, agenda, completino da yoga e il pranzo (indispensabili, ma magari mettiamoli in una shopper di tessuto) in cambio di una bella round bag, una borsa tonda, tanto divertente e cute che solo a guardarla polverizzi lo spleen nostalgico tipico da inizi autunno.

E se è anche più femminile degli informi borsoni che ci portiamo appresso ogni mattina di sicuro male non fa: giochiamo d'anticipo per evitare la massima invernale che "la comodità vince su tutto", anche su un bel look.

Se vogliamo poi essere davvero precisi, sappiate che, quando parliamo di proporzioni, il cerchio è la figura geometrica per eccellenza! Insomma vi abbiamo dato tanti ottimi motivi per abbracciare, se non l’avete già fatto, il total look accessori a sfera: round bag, orecchini a cerchio, anelli cerchietti sottili e senza decorazioni, tacchi palla, grandi cappelli tondi.

Ma per facilitarvi la scelta abbiamo testato le round bag in commercio e abbiamo riunito qui sotto per voi i modelli ad effetto garantito, provare per credere.

Buon giro!







Campomaggi









Nali











MAX&Co.









gu_de ( su Netaporter)









Jerome Dreyfuss









Tara Zadeh (su Netaporter)













Il Bisonte









Chloé (su Netaporter)













Elizabeth and James (su Netaporter)













Nico Giani









Mansur Gavriel (su Matchesfashion.com)













Loeffler Randall









Calvin Klein Jeans