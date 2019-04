Le borse tonde più fresche per la bella stagione

Round bag: senza ombra di dubbio l’accessorio più di apprezzato delle ultime stagioni.

Comparse "timidamente" al braccio di qualche celeb, da due anni a questa parte le borse tonde sono una presenza consolidata di buona parte delle collezioni, dal pret-à-porter in poi, e la primavera 2019 non fa eccezione. Per la bella stagione che ci aspetta, non hanno perso lo smalto che le contraddistingue.

Le round bag hanno il grande pregio di essere estremamente versatili e declinabili, forse per questo sono le preferite dei creativi che continuano a proporle: funzionano bene sia come gioielli da sera, ricoperte di strass alla Lieber Couture o in pelle metalizzata Gucci, che come pratiche utility da città, dalla taglia micro, alla grande.

Direttamente dalle passerelle alle collezioni della SS19, abbiamo selezionato i modelli più freschi per la bella stagione per voi.

LEIBER COUTURE Tracolla scrigno in metallo con strass applicati e nappina

Credits: modaoperandi.com



LONGCHAMP Borsa a spalla in pelle stampa animalier

Credits: Longchamp

BALLY Mini tracolla in cavallino e pelle

Credits: modaoperandi.com

GUCCI Pelle impunturata metalizzata con tracolla in catena metallica

Credits: gucci.com

IL BISONTE Borsa a tracolla Candy in pelle conciata al vegatale

Credits: Il Bisonte

MUUN Mini bag Rosie in rafia e pelle con tracolla removibile

Credits: modaoperandi.com

CROMIA Mini bauletto con tracolla removibile in pelle

Credits: Cromia

CLAUDIE PIERLOT PARIS Cotone vichy da portare a spalla

Credits: Claudie Pierlot Paris

JACQUEMUS Micro tracolla in pelle

Credits: jacquemus.com

METROCITY Tracolla doppia in pelle

Credits: Metrocity

ULLA JHONSON Borsa Pomme in vimini verniciato rosa

Credits: modaoperandi.com

OFFICINE DEL POGGIO Rafia e pelle con impunture a contrasto

Credits: Officine del poggio

MM6 MAISON MARGIELA Borsa a tracolla in cotone imbottito

Credits: MM6 Maison Margiela





SALAR MILANO Tracolla in stampa cocco lucida

Credits: Salar Milano

ASOS Mini bauletto da portare a mano in pelle

Credits: Asos