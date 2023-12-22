



Regali di Natale "last second" cercasi? Le più belle borse Made in Italy, artigianali e sostenibili delle quali fare incetta per le feste

Anche se Natale è ormai alle porte, c'è sempre tempo per un regalo "last minute", anzi forse è più il caso di dire "last second". Che si tratti di un autoregalo o di un dono per una persona speciale, la caccia al Christmas present perfetto non è mai facile visto che veniamo bombardati da infinite possibilità di acquisto che stuzzicano la fashion addicted che c’è in noi ma, per questo Natale, perché non optare per qualcosa di diverso da donare alle persone che amiamo (e questo comprende anche noi stessi)?

Magari un pensiero che in qualche modo, oltre a essere cool e di tendenza, rappresenti anche dei valori importanti come la sostenibilità, l’etica nella produzione e l’artigianalità.

In un momento come questo, in cui il consumismo raggiunge uno dei maggiori picchi di tutto l’anno, puntare su un acquisto consapevole, che promuova un approccio più ponderato a una moda lenta e rispettosa dell’ambiente, potrebbe essere quel piccolo gesto che in qualche modo ci aiuta a controbilanciare le regole del fast fashion e che dà valore a ciò che scegliamo di comprare e regalare.

E, se come criterio deve anche simboleggiare alla perfezione lo spirito natalizio, abbiamo esattamente quello che fa per voi.

Perché cosa incarna di più lo Xmas spirit di una bella borsa nei colori della party season - ossia rosso, oro, argento, panna e verde foresta - da poter sfoggiare dal 24 dicembre a capodanno, ininterrottamente?

La nostra selezione di borse per Natale quest’anno si concentra dunque su brand nostrani, emergenti, artigianali e sostenibili che con le loro creazioni e la loro filosofia contrastano le logiche del marcato con un approccio incentivato a incoraggiare lo slow fashion, in edizione limitata e unica.

Dalle Christmas edition vere e proprie come quella di Euterpe a borse che, con i loro colori rientrano comunque nel diktat delle feste: ecco la nostra selezione di borse Made in Italy, sostenibili e artigianali per Natale 2023!

Borsa Les Fleurs HALÍTE

Credits: halitejewels.com

Bucket bag in nappa laminata TRAMONTANO NAPOLI

Credits: tramontano.it

Borsa Nino Red SOFIA

Credits: sofianardi.com

Borsa Bios Laminated Silver THEMOIRé

Credits: the-moire.com

Borsa Bolla Micro Cometa NIDO

Credits: nidobag.com

Bosa Siena Cream ĀIM

Credits: aimhandmadeinitaly.com

Borsa Vannifique Mini HIBOURAMA

Credits: hibourama.it

Borsa Meride Xmas Lava EUTERPE

Credits: euterpestudio.com