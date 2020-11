Con il loro appeal boho-chic le borse in suede si riconfermano tra i modelli più desiderati dell'autunno-inverno: ecco le versioni da cui farsi tentare subito!

Pronte a dare un tocco seventies al vostro look? Non serve granché basta armarsi di una bella borsa in suede e il gioco è fatto!

Del resto con quell'allure boho le borse scamosciate continuano a essere in cima alla lista delle It bags più amate da tutte noi.

L'unico aspetto che spesso ci fa desistere dall'acquisto è la loro estrema delicatezza e la paura che si possano macchiare e rovinare facilmente. Vero. Ma, come vi avevamo già spiegato, bastano davvero pochi semplici accorgimenti per conservarle al meglio in tutto il loro splendore. Dunque non avete proprio più scuse per non decidere di collezionarle tutte!

Dalla tracolla alla shopper, dal secchiello alla borsa a mano, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Cerchiamo di facilitarvi l'arduo compito con una selezione ad hoc dei modelli più cool di stagione: eccoli qui!

Secchielli in suede SEZANE

Credits: sezane.com

Tracolla Beat Suede Medium COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Borsa a spalla in suede JIMMY CHOO

Credits: net-a-porter.com

Borsa a mano in suede blu navy BOTTEGA VENETA

Credits: net-a-porter.com

Mini borsa Dionysus in pelle scamosciata GUCCI

Credits: gucci.com

Secchiello in suede JIL SANDER

Credits: mytheresa.com

Tracolla in suede con catena GIANNI CHIARINI

Credits: giannichiarini.com

Shopper in suede MANGO

Credits: shop.mango.com

Mini bag in suede avorio JACQUEMUS

Credits: net-a-porter.com

Maxi borsa in suede caramello ZARA

Credits: zara.com

Borsa a mezza luna in suede STAUD

Credits: net-a-porter.com

Borsa a secchiello THE ROW

Credits: net-a-porter.com

Tracolla in suede verde oliva SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com

Secchiello in suede con cristallo personalizzabile e mini pochette interna IACOBELLA

Credits: iacobella.com