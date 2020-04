Pulire calzature e accessori scamosciati non è facile. Ecco una guida che spiega step by step come riportare il suede al vecchio splendore

Il suede è un materiale delicato che bisogna saper maneggiare, specialmente quando vogliamo pulire scarpe, stivali e borse scamosciati senza fare un pasticcio.

Il camoscio si sporca molto facilmente ma spesso sono proprio gli “incidenti di lavaggio” a dare gli effetti peggiori, rischiando di rovinare irreparabilmente la nostra amata borsa o quel paio di stivaletti che indossavamo proprio al primo aperitivo con lui. Però non temete: bastano pochi semplici accorgimenti per non rischiare di commettere errori. E dare una rinfrescata perfetta a ogni accessorio scamosciato, rendendolo come nuovo.

01. Il necessaire da procurarsi

Innanzitutto è bene procurarsi gli accessori giusti: senza per forza andare ad acquistare un kit apposito per la pulizia del camoscio, si può optare per una spazzola in setole morbide, un pennello, una gomma, un panno in microfibra e, se non avete uno spray anti-macchia adatto, dell’aceto bianco.

02 . Prima di cominciare...

Prima di partire assicuratevi che il camoscio sia perfettamente asciutto perché è sensibile all’acqua, dunque se lo bagnate o inumidite rischierebbe di diventare più delicato ancora. Inoltre, una volta asciugato, potrebbe facilmente mostrare antiestetiche macchie, quindi che sia asciuttissimo!

03. Spazzolate delicatamente

Il primo step consiste nello spazzolare delicatamente le scarpe o la borsa in camoscio utilizzando la spazzola a setole soft oppure un pennello, scegliendolo sempre morbido.

Evitate di andare avanti e indietro ma preferite sempre movimenti nello stesso verso, come se pettinaste il camoscio anziché spazzolarlo. Così facendo eliminerete polvere e residui di terra senza andare a intaccare le fibre del suede. Spazzolare non troppo energicamente vi permetterà anche di eliminare la maggior parte dei graffi superficiali della texture.

04. Se i graffi sono profondi, raschiate

Se i graffi sono marcati e profondi, raschiate delicatamente il pelo del camoscio servendovi della lama di un coltello (e facendo attenzione a non causare tagli e ulteriori graffiature, chiaramente).

Quando il pelo sarà perfettamente sollevato, passateci sopra un pennello a setole delicate per riappiattirlo. Così facendo, anche le peggiori “cicatrici” della nostra borsetta si dissolveranno come per magia!

05. Cancellate lo sporco con la gomma

Quando le incrostazioni di sporco sono invece notevoli e a prova di pennellate, il consiglio è quello di usare una gomma per matita (altrimenti in commercio esistono gomme speciali per la pulizia del camoscio).

Nei punti maggiormente intaccati da fango, terra e macchie varie, passate la gomma proprio come fareste per cancellare un tratto di matita, stando attente a non esercitare troppa pressione sul camoscio. Anche in questo caso, sono da preferire i movimenti sempre verso la stessa direzione anziché avanti e indietro perché il camoscio potrebbe graffiarsi e strapparsi.

06. L'acqua? Sì ma bisogna saperla usare

L’acqua è un’acerrima nemica del camoscio perché lo macchia però può anche rivelarsi un’alleata, basta seguire gli escamotage giusti per utilizzarla.

Se vi ha sorpreso un acquazzone proprio nel giorno in cui indossavate i mocassini scamosciati, probabilmente la tomaia presenterà tante macchioline abbastanza odiose. Il modo per eliminarle? L’acqua, appunto. Per il camoscio succede un po’ come per la ritenzione idrica: l’acqua elimina l’acqua. L’importante è non applicarne mai troppa , onde evitare di fare assorbire eccessiva umidità.

La soluzione? Pennello bagnato. Intingete le setole di un pennello in un bicchiere di acqua e incominciate pazientemente a pennellare la calzatura o la borsa macchiata. Ricordatevi sempre di fare movimenti solo verso una direzione, mai avanti e indietro.

07 - Un po' di aceto bianco e il camoscio è come nuovo

Non dovesse essere risolutiva l’acqua, tranquille perché avete un altro asso nella manica: l'aceto di vino bianco. Un vero e proprio elisir di bellezza per stivali e borse in camoscio, in grado di eliminare le macchie grazie alla sua composizione da un lato acida e dall’altro naturale e delicata.

Usate un panno in morbida microfibra senza imbibirlo troppo: bastano poche gocce di aceto bianco e il risultato sarà "wow"! Finalmente il vostro best friend in camoscio è come nuovo.

Prima di mettere nella scarpiera o nell’armadio calzature e borse in suede, però, fateli asciugare perfettamente perché potrebbero macchiarsi di nuovo e, peggio ancora, fare la muffa.