Mini anzi minuscole: le borse più cool della primavera 2020 sono le micro-bag. Così piccole che talvolta non riescono a contenere neanche un rossetto ma noi ne siamo matte e ve ne proponiamo 15 tutte da avere

Piccole anzi piccolissime. Talvolta riescono a stento a contenere lo smartphone, talvolta neanche. Non chiamatele borse, sono microbag: così piccole che perdono del tutto o quasi la funzione di portaoggetti ma così cool da confermarsi in prima linea tra le tendenze della primavera estate 2020.

Il loro ruolo non è tanto quello di contenere, ma ciò che conta è che sappiano accessoriare: non importa quanto spazio si riesca a ricavare al loro interno, purché diano un tocco di glam e di personalità al look.

Se infatti qualcuna è grande abbastanza da accogliere un iPhone, qualche altra neanche un rossetto o una carta di credito eppure ci piacciono così, in tutte le loro varianti: round, squadrate, bucket, shopping, minaudière.

E poi a tracolla, a spalla o a mano che siano, quel che è certo è che non vanno a braccetto… con la praticità.

Ma - udite, udite! - nessuna e proprio nessuna potrà resistere alla tentazione di averne una, neanche le più esigenti che non riescono a rinunciare ad avere con sé tutto il necessario per affrontare la quotidianità. L'escamotage è semplicissimo: basterà sfoggiarla in combo con una borsa formato maxi, stringendole insieme in una mano oppure legandole tra loro. Molto ricercato anche l’accoppiamento tra borse uguali di diverse dimensioni: extra small e king size.



Il trend l'ha (ri)lanciato il brand Jacquemus: la sua Le Chiquito in versione Petit si è vista praticamente ovunque: nelle stories di Chiara Ferragni, negli scatti street style e persino sul red carpet! Insomma un tormentone che ha fatto proseliti!

Le misure lillipuziane infatti hanno coinvolto molte it-bag che si sono rimpicciolite di colpo. Ricordate il bauletto Speedy in formato nano di Vuitton che aveva spopolato negli anni 90? Era la miniatura della versione maxi che oggi ritorna a gran voce, al fianco di molte altri must che si “ridimensionano”: come la Book Tote di Dior, la Vsling di Valentino, o ancora la North South di Balenciaga.

Non mancano neanche le versioni gioiello che diventano proprio l’equivalente di una collana con charm, formato borsa. O le ispirazioni a porta-occhiali, porta-sigarette, portachiavi...

Inosomma c’è solo da divertirsi con questi ‘mignon’ tutti da gustare, ops, da indossare!

