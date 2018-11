Ovunque ci sia un party, fidatevi, c'è anche la giusta borsa da sfoggiare

Il periodo delle feste, delle cene e delle occasioni mondane tipiche di Natale e Capodanno si avvicina a grandi passi. Anzi, siamo sicuri che molte di voi avranno già l'agenda di Dicembre super full di impegni, non è forse vero?

Ebbene, per trovare il look perfetto, bisogna giocare con un minimo di astuzia e d'anticipo. Quale mossa migliore che iniziare a scegliere la giusta party bag?

Non parliamo di borse qualsiasi, ovvio, ma di quei modelli capaci di regalare glamour anche alla mise più sobria ed essenziale. Il resto poi sarà un gioco da ragazzi.

Tra le varianti più adatte, ne abbiamo selezionate alcune che ci hanno fatto girare la testa.

In velluto o in lamè, a forma di cuore o ricoperte di glitter luccicanti, in pelle rossa per un tocco natalizio o arricchite da borchie dorate dall'allure rock.

Scegliete la vostra e sfoggiatela senza moderazione!

GUCCI

Credits: net-a-porter.com





EDIE PARKER

Credits: net-a-porter.com





BLUMARINE

Credits: blumarine.com





MIU MIU

Credits: net-a-porter.com





COACH

Credits: it.coach.com





PRIMARK

Credits: primark.com





STRATHBERRY



Credits: strathberry.com









THE VOLON

Credits: net-a-porter.com





KURT GEIGER

Credits: kurtgeiger.com





& OTHER STORIES

Credits: stories.com





MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it





CAROLINA SANTO DOMINGO

Credits: net-a-porter.com





MARK CROSS

Credits: mytheresa.com





LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it





SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com





ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com