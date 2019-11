Le borse in suede così come in eco-camoscio sono un must have di stagione. Ecco i 15 modelli più “wow” da mixare ai vostri look



Una borsa scamosciata non può mancare nel guardaroba di questa stagione.

L’effetto camoscio, infatti, è uno dei trend irrinunciabili dell’Autunno Inverno 2019-20 e noi lo amiamo alla follia.

Dà un senso di calore, di soft touch e di raffinatezza, tre ingredienti indispensabili per una ricetta fashion perfetta.

Il suede è proprio uno dei materiali che dominerà gli outfit della stagione fredda, assieme al velluto.



Per renderlo protagonista dei vostri look, sceglietelo in versione borsa e non sbaglierete mai!

Dalla mini bag alla tote, dal secchiello alla tracollina, non c’è modello che non accolga a braccia aperte il camoscio.

Per le mise da giorno, una handbag scamosciata è il cardine attorno cui ruota qualsiasi outfit casual ricco di personalità.



E per dare un tocco country-chic, la parola d’ordine è: frange!

Anche la sera adora questa texture, soprattutto nel caso di tracolline o clutch in suede nero impreziosite da paillette e cristalli.

Il nero è un passe-partout che ben si adatta al finish scamosciato. Ma la palette cromatica spazia anche dalle nuance tipiche dell’autunno, come il marrone e il bordeaux, fino ad arrivare alle note più primaverili.

Ebbene sì: i pastelli non vanno in letargo quest'anno, anzi! Un mini secchiello scamosciato in rosa cipria non sarà la rondine che fa primavera ma di certo sarà il dettaglio che rende un look invernale molto più chic.

Per aiutarvi a scegliere la borsa scamosciata che più si addice al vostro stile, abbiamo selezionato 15 modelli che vi faranno innamorare.





COCCINELLE Handbag in suede.



Credits: Coccinelle







PRADA Tote bag in suede impreziosita da paillette.



Credits: Mytheresa







MIU MIU Secchiello con frange in suede.



Credits: Mytheresa







TWINSET Borsa tracolla grande in pelle e suede.



Credits: Twinset







THE ROW Secchiello in suede color rosa cipria.



Credits: Mytheresa







GUCCI Tracolla in suede color bordeaux.



Credits: Net-a-Porter







SALVATORE FERRAGAMO Secchiello in suede.



Credits: Net-a-Porter







GIANNI CHIARINI Borsa scamosciata con tracolla.



Credits: Gianni Chiarini



SAINT LAURENT Tracollina nera in suede con catena dorata.



Credits: Net-a-Porter







BENETTON Borsa in finta pelle scamosciata.



Credits: Benetton







CATERINA LUCCHI Handbag in camoscio e pelle.



Credits: Caterina Lucchi



H&M Borsa con tracolla in pelle scamosciata.



Credits: H&M







ZARA Borsa a tracolla scamosciata con frange sulla patta.



Credits: Zara







GIORGIO ARMANI Borsa tondeggiante in suede.



Credits: Giorgio Armani







MICHAEL KORS Borsa a tracolla in suede con profili in pelle e dettaglio delle borchie.



Credits: Michael Kors







MAX MARA Borsa tote in suede e pelle,



Credits: Mytheresa







CARMENS Handbag con patta effetto scamosciato.



Credits: Carmens