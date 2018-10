Lunga vita alla giacca corta per eccellenza.

Pensavate di averli già visti in tutte le salse nelle scorse stagioni?

E invece preparatevi perchè i bomber quest'autunno vi lasceranno a bocca aperta.

Materiali pieni, colori senza troppi fronzoli, diretti e puliti.

Pezzi statement ma freschi e nuovi, che non hanno nulla a che fare con quelli visti sin ora: che sia la pelle trapuntata o il modello ispirato al racing.

Durante la seconda Guerra Mondiale era conosciuto semplicemente come A2, ed era parte della divisa data in dotazione ai piloti della United States Air Force.

Nella sua versione originale è nasce come giacca in pelle, anti vento e anti pioggia naturale, poi con l’invenzione delle fibre tecniche sintetiche viene prodotto in nylon, che a parità di prestazione è un tessuto decisamente meno costoso. Da lì in poi il salto nel guardaroba di noi "civili" è breve.

Qui abbiamo raccolto i modelli di bomber "Grazia approved" da comprare ora e indossare...per sempre!







Tod's - Bomber in shearling

Valentino - Bomber in twill con ricamo in perline

Claude Pierlot - Bomber in pelle trapuntato

Diesel - Bomber "Diesel is dead" in raso tecnico lucido

Polo Ralph Lauren su Yoox - Recing bomber in canvas di cotone con patch

Coach - Bomber in raso lucido e bordi a contrasto

MAX&Co. - Bomber Piumino in tessuto tecnico

Fendi - Bomber Fendi mania con maniche trapuntate

Chloé su Yoox - Bomber in pelle scamosciata e maniche in maglia di lana Mohair

Sandro - Bomber in pelle e collo in pelle scamosciata

Primark - Bomber in pelliccetta ecologica