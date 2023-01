Gli esperti lo definiscono il lunedì più triste dell'anno. Ma non fatevi prendere dallo sconforto! Ecco alcuni brand, realtà tutte da scoprire che vi faranno (ri)trovare il sorriso!

Lo descrivono come il giorno lunedì più triste dell'anno (è sempre il secondo del mese di Gennaio), in bilico tra la malinconia per le vacanze natalizie appena concluse e un inverno ancora tutto in salita: il Blue Monday è di sicuro un giorno difficile da affrontare (quale lunedì non lo è, del resto!) ma vogliamo darvi qualche spunto per viverlo con un pizzico di brio. Come?

Alla ricerca di fashion brand tutti da scoprire, piccole "chicche" che vi regaleranno un boost di allegria con capi e accessori davanti ai quali non è possibile non lasciarsi scappare un sorriso e dal quale farsi coccolare per affrontare questo difficile inizio di anno.

Pronti a scoprirli con noi?

Piti Malì Couture

Un piccolo brand che dispensa bijoux preziosi: Piti Malì Couture è un marchio italiano con la passione gioie dal design semplice e impreziosito da pietre colorate naturali dall'allure sofisticato, cuori realizzati con mosaici in vetro di Murano e ceramiche lavorate artigianalmente.

A.Bocca

Come fare a rimanere insensibili davanti alle mary jane di A.Bocca? Praticamente impossibile! Il loro design con l'inconfondibile scollo a cuore è ormai un'icona! Basterà abbassare lo sguardo su queste leziose scarpine per trovare quel mood vintage che vi farà trovare istantaneamente il sorriso!

Solipsiste

Pezzi unici (o creazioni in edizione limitata), stoffe dalle stampe romantiche e quel mood retrò reinterpretato con sapienza per i gusti contemporanei: Solipsiste nasce come un progetto di slow fashion. Non pezzi "usa e getta" ma piccoli tesori da tramandare. I pezzi da non perdere? I gilet in tessuto a fiori e le camicie con volant e maxi colletti che, non appena li indossi, ti fanno sentire subito più felice e spensierato.

PLV Milan

Se seguite Grazia. it da un po' sarete sicuramente incappate in qualcuno dei pezzi di PLV Milan, marchio di bijoux creato da Veronica e Laura, unite dalla passione per il bello e l'eleganza discreta dei dettagli speciali. Tutto è partito con un pesetto in bronzo, simbolo d'amore per poi ampliarsi in una linea completa e colorata. Tra le novità ci sono anche i ciondoli che hanno per protagonisti piccoli animali che mettono subito di buonumore: gallinelle, apine, ghiande e ricci, un universo naturale tutto da scoprire.

Les Boules Colorées

In queste giornate di gennaio abbiamo bisogno di morbidezza per riprendere i soliti ritmi. E cosa c'è di meglio dell'abbraccio soffice e caldo di un maglione per sentirsi subito meglio? Les Boulées Coloree è un marchio italiano che lavora filati pregiati con passione artigianale e amore. I suoi maglioni, la maggior parte in Super Kid Mohair (ma anche lana e seta) sono la coccola ideale per combattere il grigiume invernale, complice anche una paletta di colori che spaziano dai classici "basici" alle sfumature pastello, fino alle tinte preziose e profonde delle gemme.

Bad at Math

Altro modo per sentirsi subito meglio? Scegliere una nuova mini bag! Ma non una qualsiasi, ne serve una un po' pazza, colorata, allegra, scaccia pensieri e malinconia: proprio come i modelli di Bad At Math. Il loro punto forte: sono realizzate tutte con perline coloratissime e con loro è davvero impossibile non ritrovare il sorriso! P.s le celeb californiane impazziscono per loro.

La Veste

Brand creato dalla trendsetter Blanca Mirò e dalla sua amica Maria de la Orden, La Veste è un concentrato di buonumore allo stato pure: basta dare un'occhiata ai suoi capi d'abbigliamento e accessori dal fascino retrò che ben rispecchia lo stile delle sue due founder. Ah, sul sito trovate anche una sezione "home" dedicata agli articoli per la casa super "cute"!

Minute

A Grazia.it ci piace fare scouting su Instagram per scoprire piccole e piccolissime realtà Made in Italy e nelle nostre ricerche siamo incappate proprio in Minute, piccolo brand veneto che produce, rigorosamente a mano, piccole borsine a sacchetto in velluto. Morbide e sofisticate, sono perfette da indossare con i jeans e le sneakers ma anche con un un look davvero speciale.