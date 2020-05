Se diciamo giacca blazer pensate al tailleur? Sbagliato! La giacca dal taglio maschile si indossa anche con i pantaloni in denim e non è mai stata così cool

Chic ma easy, formale ma informale. Un po’ come gli opposti che si attraggono, quando il blazer “incontra” un paio di jeans fa scintille. E non può che far breccia nei trend della primavera 2020.

Protagonista assoluto del più classico e intramontabile dei tailleur - con gonna o pantaloni dal taglio sartoriale - la giacca blazer se abbinata ai jeans esce dagli schemi e fa il look versatile e perfetto da sfoggiare all day long.

A smorzare la sua natura strutturata e quasi convenzionale, ci pensa il denim. E a noi non resta che giocare con gli accessori, in particolare con le scarpe, per rendere ancora più malleabile la sua indole e per far virare il suo dna verso nuove sponde.

Pronte a scoprire come abbinarli assieme?

Blazer con cintura + flare jeans

Orange (+ black) is the new black. Una giacca doppiopetto arancione con cintura in vita su un paio di jeans neri dal taglio flare sono un’ottima alternativa al tradizionale binomio giacca-pantaloni da ufficio. Da accessoriare con un paio di sandali neri dalla linea pulita con logo che aggiunge un tocco di personalità al tutto.

Jeans ZARA, blazer ALTUZARRA, sandali GUCCI

Blazer di paillettes + jeans slavati

Prima di poter tornare alle serate scintillanti probabilmente ci vorrà ancora tempo ma perché per una sera (a casa, ovvio) non giocare un po' con una giacca di lustrini dorati all over? Da combinare a dei pantaloni in denim effetto slavato per smorzarne l’eccentricità e a una paio di pumps lilla minimal con lacci alla caviglia per una nota sofisticata.

Jeans GRLFND, blazer ALICE + OLIVIA, pumps THE ATTICO

Blazer a quadri + jeans mom fit

Di sicuro uno degli abbinamenti più facile e versatili: prendete un blazer check un po' british e abbinatelo a un paio di jeans mom fit, comodi il giusto (anche in casa). Sotto loro: un paio di sneakers minimal chic.

Jeans PRIMARK, blazer TORY BURCH, sneakers ADIDAS ORIGINALS

Blazer classico lilla + jeans slouchy

Sogniamo l'estate e le sue sere all'aperto. A questo ci siamo ispirate per questo look: una giacca blazer lilla dal taglio classico e un paio di jeans morbidi e ampi sono una combinazione stilosa al punto giusto. Sotto optate per un paio di mocassini blu klein metallizzati, per aggiungere un ulteriore nota di coolness.

Jeans STRADIVARIUS, blazer SANDRO, mocassini MALONE SOULIER

Blazer doppiopetto + jeans dritti bianchi

Un ensable molto posh che avremmo volentieri riservato per una cena fuori e che per ora ci concederemo "at home" sperando di poterlo sfoggiare presto. Il blazer doppiopetto fucsia dal taglio maschile è perfetto con un paio di jeans slim fit e delle mules gialle con fiocco formato maxi, ad altissimo tasso di glamour.

Jeans bianchi TOMMY HILFIGER, blazer MAX MARA, mules N21