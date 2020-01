Il beige si conferma sul podio dei colori più cool della primavera 2020. Pronte a scoprire come abbinarlo?

Fashion-addict tenetevi pronte: il “color beige” continua a imperversare tra le tendenze della primavera 2020.

Raffinato e delicato, è il colore che più di ogni altro è associato a eleganza e discrezione, grazie anche al suo essere versatile e semplice, facile da abbinare.

Non consideratelo un colore monotono. Anzi! Il beige è un porto sicuro dove trovare la risposta giusta ad eterni dilemmi di look.

Ma soprattutto per la prossima stagione tira fuori un gran carattere. E si indossa in total look o in combinazione con colori forti.

Pronte a ispirarvi? Ecco come abbinare il beige per la primavera 2020.

Come abbinare il cappotto beige

Beige + Black is the new black. Un capospalla o un cappotto beige si rivela la scelta più azzeccata per completare un outfit orientato al nero. Mixate una gonna mini nera a vita alta e dalla linea a trapezio, in vinile e con bottoni sul davanti, con un paio di anfibi dall’anima punk e con un lupetto a costine avorio. Per tornare al soprabito, optate per un modello dalla linea pulita che smorzi il totale dall’anima rock.

Capospalla KASSL EDITION, gonna PROENZA SCHOULER, dolcevita FALCONERI, stivaletti GIANVITO ROSSI

Come abbinare i pantaloni beige

Con il rosso passione di un pullover pronto a far breccia nel cuore di un paio di pantaloni beige a sigaretta dal taglio maschile. Che gli accessori siano bianchi: optate per un paio di sneakers - a noi piace molto questo modello con cuoricino, per restare in tema amore - e una più sofisticata belt bag che smorzi il sapore sportivo dell’ensemble

Pantaloni TOMMY HILFIGER, pullover BENETTON, marsupio VALENTINO, sneakers ADIDAS ORIGINALS,

Come abbinare le scarpe beige

Un paio di pumps neutre sono un’ottima soluzione a corredo di un look elegante. Vi proponiamo un modello a punta con tacco a stiletto da portare en pendant con una borsa matelassé con logo e catena dorata ad accessoriare un abito in pelle marrone e un capospalla a stampa geometrica.

Soprabito PRADA, abito JOSEPH, borsa CHANEL, scarpe AQUAZZURA

Come abbinare gli stivaletti beige

Più che naturale abbinarli a un look total white. Scegliete un paio di stivaletti in suede con punta in vernice e indossateli con un paio di pantaloni ampi a vita alta e una blusa bianchi. Uno smanicato trapuntato su sarà la giusta nota di contrasto.

Pantaloni ESSENTIEL ANTWERP, smanicato trapuntato PLAN C, blusa TORY BURCH, stivaletti STUART WEITZMAN

Come abbinare il trench beige

Trench + Tailleur is always a good idea. Puntate su un binomio blazer e pantaloni a sigaretta lilla da sfoggiare in combinazione a un paio di sabot verde mela, e sopra aggiungete il più intramontabile dei capispalla: il trench coat beige.

Trench NANUSHKA, tailleur ZARA, mules GUCCI