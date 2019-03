La bambola più famosa al mondo festeggia 60 anni e non è mai stata più glamour di così!



Il 9 Marzo del 1959 nasceva quella che sarebbe diventata la bambola più amata di tutti i tempi: Barbie.

Una vera e propria icona per generazioni e generazioni di bambine. Di tutte le età.

Proprio così: non ci vergognamo affatto ad ammettere che la adoriamo ancora oggi, anche se siamo decisamente "cresciute". E voi?

Quest'anno festeggia 60 anni e il suo stile femminile e glamour continua ad affascinare tutti, dalla moda alla musica fino al cinema.

Infatti sono stati molti i designer che negli anni hanno realizzato capsule collection ispirate e dedicate a lei.

Come ad esempio la collezione spring summer 2015 firmata Moschino.

Per non parlare del successo ottenuto dagli Aqua negli anni 90 con il pezzo pop che recitava "I'm a Barbie girl, in a Barbie world"?

L'anno prossimo Barbie sbarca finalmente anche sul grande schermo: l'attrice Margot Robbie (che vista la somiglianza ci sembra assolutamente perfetta per questo ruolo!) vestirà infatti i panni di questo mito senza tempo in un film attesissimo che è già sulla bocca di tutti.

Insomma trovatela voi una bambola più famosa di così!





Ma andiamo con ordine...

La prima Barbie, "al secolo" Barbara Millicent Roberts, fu creata nel '59 da un'idea di Ruth Handler, moglie del co-founder della Mattel, Elliot Handler.

Leggenda vuole che Ruth, osservando la figlia giocare, si accorgesse dell'assenza tra i giocattoli dell'epoca di bambole con sembianze di donne adulte (c'erano più che altro bambolotti piccoli e neonati).



Decise così, con l'aiuto dell'ingegnere Jack Ryan, di realizzare una fashion doll che potesse soddisfare quella voglia che tutte noi abbiamo fin da bambine di sentirci già grandi. E bellissime.









In pochi anni il mito di Barbie esplose e se dopo 60 anni è ancora sulla cresta dell'onda un motivo ci sarà, no?

Per celebrarla abbiamo realizzato 4 look giocati proprio sulle sfumature del suo colore preferito.

Quale? Il rosa, che domande!

Lasciatevi conquistare dai nostri mix&match ispirati a lei!





Easy-chic con i jeans









Blusa GIAMBATTISTA VALLI, jeans CHLOÉ, tracollina GUCCI, stivaletti stringati ZARA

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, zara.com





Bon ton in rosa pastello









Abito midi ALEXACHUNG, pumps CHRISTIAN LOUBOUTIN, tracolla BOTTEGA VENETA, cerchietto MIU MIU

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com





Sporty con le sneakers









Crop top PRIMARK, leggings CALZEDONIA, sneakers PUMA, marsupio PRADA

Credits: primark.com, it.calzedonia.com, it-eu.puma.com, net-a-porter.com









Il look per una serata speciale









Longdress TALBOT RUNHOF, sandali con strass RENÉ CAOVILLA, pochette JIMMY CHOO e orecchini SWAROVSKI

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com, swarovski.com