Un blu intenso e brillante diventa protagonista della nuova stagione. Scoprite gli accessori e i capi color “swimming-pool” per la primavera-estate 2020

Da Bottega Veneta, lo chiamano proprio così, blu swimming-pool, ovvero blu/azzurro come l’acqua della piscina, e va a descrivere proprio il colore ultra fashion dei nuovi sandali e stivali must-have di uno dei brand più ricercati sulle passerelle e non.

Intenso e brillante il blu swimming-pool funziona perfettamente negli accessori, per dare quel tocco di luce a total look dai toni neutri, abbinandosi perfettamente con la palette di marroni e textures naturali come il lino e il cotone, ma può anche trasformare un capospalla come il piumino ultraleggero di Bomboogie, capo tipico da mezza stagione, o rendere speciale un bomber in denim come quello di Stella McCartney.

Per chi ama sperimentare i nuovi colori nelle stagioni calde ci sono poi gli abiti color block, come quelli minimal e lineari di COS o i romantici pizzi di Molly Goddard.

Sbizzarritevi dunque con il blu swimming-pool e la primavera non sembrerà lontana! Scoprite la nostra selezione speciale.



BOTTEGA VENETA sandali sabot in pelle

Credits mytheresa.com

STAUD abito lungo con apertura sul davanti

Credits matchesfashion.com

STELLA MCCARTNEY bomber in denim sfumato con inserti elastici

Credits netaporter.com

ALTUZARRA borsa Espadrillas in rafia e suede

Credits netaporter.com

H&M top a maniche corte annodato in vita

Credits hm.com

SUPERGA modello stivaletto Alpina e suola in Jellygum

Credits superga.com

MOLLY GODDARD top in tulle e balze con spalline sottili

Credits matchesfashion.com

COS abito drappeggiato ampio e scivolato

Credits: cosstores.com

FALCONERI pull in cashmere sottile

Credits falconeri.com

PALOMA BARCELÓ sandali flat in paglia e cinturino alla caviglia intrecciato

BOMBOOGIE piumino ultraleggero

Credits bomboogie.com