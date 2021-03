Voglia di più fantasie nel guardaroba? Occhio a colori, contrasti e densità: ecco tutti i segreti per scegliere le stampe giuste secondo le regole d’oro della Color Analysis.

La primavera è alle porte e la voglia di fantasie inizia a sbocciare a tutto spiano! Sì perché va detto: nella bella stagione le stampe si indossano di più e più volentieri, ma siamo sicure di saperle scegliere al meglio per noi?

Saremo tranchant: una fantasia non vale mai l’altra, quindi attenzione perché il rischio - scegliendo a caso - è quello di avvolgervi in un pattern che non vi valorizza affatto. E se c’è una certezza nella storia dello styling personale è che c’è sempre una maggior difficoltà nella scelta di capi printed piuttosto che nell’individuare il pezzo tinta unita giusto per sé.

E quindi? Quindi S.O.S Armocromia; sì anche per le stampe! E attenzione: non vale solo per la scelta delle nuances che - se usate per ripetizione del mix cromatico personale - possono esaltare i nostri colori, riguarda anche dimensioni del disegno e contrasto più o meno acceso della fantasia. Tutti fattori che possono essere davvero determinanti e far sì che un pezzo printed funzioni o meno su di noi.

Alzi la mano chi conosce già la propria stagione armocromatica di appartenenza dunque: state per scoprire anche tutte le regole d’oro in base alle quali selezionare i pattern perfetti da infilare di corsa nel vostro guardaroba!

E per tutte coloro che ancora non dovessero avere certezza della propria palette amica? No panic! Troverete anche la descrizione dei 4 macrogruppi dall’Armocromia – aka le 4 stagioni – grazie alle quali intuire su quali stampe puntare per la primavera. Notes e penna alla mano dunque e… Armocromia, fai la magia!

Stampe per Inverno

Quella dell’Inverno, in Armocromia, è una categoria di persone dal sottotono di incarnato freddo, dai colori scuri e con intensità e contrasti elevati nel proprio mix cromatico personale (pelle-occhi-capelli).

Sono tendenzialmente Winter quindi tutte coloro che hanno pelle olivastra o di porcellana e capelli naturalmente scuri, dal castano a base cenerina al nero.

I colori amici all’interno della palette di riferimento dovranno avere le stesse caratteristiche: saranno perfette tutte le nuances a base bluastra, profonde e piene.

Se vi riconoscete in questa descrizione e la palette Inverno è il vostro vademecum cromatico personale - esattamente come per Audrey Tautou - vostro è il mondo degli alti contrasti giocati su colori intensi.

La perfezione assoluta si raggiunge con i grandi classici della stampa a base nera o blu: pois, stripes, check, pied de poule… vale tutto, purché lo stacco tra i colori del disegno sia notevole e riprenda il contrasto personale.

Tra i pattern must-wear di stagione segnaliamo senza indugi la zebra print, sia in chiave black and white che in versione più grafica giocata su tinte fredde e piene, come il giallo limone. Potreste sorprendervi!

Top cropped in pied de poule bianco e nero MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Cappello bucket KENZO

Credits: farfetch.com

Borsa shopper pois e zebra print con pochette a vista MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

Midi dress in flower print blu SISLEY

Credits: sisley.com

Stampe per Autumn

L’Autunno è una categoria di persone dal sottotono di pelle caldo e sempre tendenzialmente dorato. I colori personali hanno valore medio-scuro (con capelli che vanno dal miele, al rame, al cioccolato e occhi che variano dal verde al castano) mentre il contrasto nel proprio mix di cromie ha una bassa intensità. Perfetti saranno dunque i colori a base aranciata, ma mai proposti in chiave troppo satura e brillante.

Se come Olivia Palermo porti alto lo stendardo delle Autunno, allora il tuo mondo è quello delle fantasie calde e piuttosto omogenee.

Perfette le stampe cashmere e tutti i foliage che riprendono (per l’appunto!) i colori della stagione autunnale, oppure quelli che si muovono sulle tavolozze della terra o del sottobosco.

In generale poi funzionano tutte le stampe giocate sulle tonalità del marrone caldo in ton sur ton - sempre con densità di disegno abbastanza elevata - come il pied de poule piccolo o il check a base cioccolato o caramello, il classico animalier leopardato e il pitonato marrone.

Se siete Autunno in generale state alla larga invece da tutto ciò che ha come base il nero e nessuno si farà del male!

Abito midi con stampa foliage ZARA

Credits: zara.com

Completo pigiama in seta stampa animalier SLEEP NO MORE

Credits: sleepnomoremadeinitaly.com

Borsa a mano stampa pitone marrone COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Tunica stampata TORY BURCH

Credits: toryburch.it

Stampe per Summer

Parliamo di Estate quando ci troviamo davanti a persone dal sottotono di incarnato freddo e dai colori light e soft, con capelli che vanno dal castano chiaro e cenerino al biondo nordico. L’intensità del contrasto tra pelle, iride e chioma è bassa e l’immagine piuttosto delicata. Esattamente come nel caso della splendida Lucy Boynton.

La palette che meglio funziona su questa stagione comprende tonalità a base bluastra (fredda) proposte in chiavi tenui, cipriate e polverose.

Come valorizzare una Summer attraverso capi printed dunque? Facile, puntando su stampe con disegno piccolo e poco contrastato, giocato ton sur ton sulla palette di riferimento.

Perfetti i Principe di galles delicati che si muovono sui grigi o sugli azzurri polverosi, i micropois e i microfloreali, ma anche i tie-dye più soft e sfumati, le righe sottilissime e i quadretti vichy. In generale invece, se volete risparmiarvi un brutto mal di testa, state lontane da tutto ciò che ha stacchi troppo netti e colori molto brillanti!

Mini-dress con stampa microfloreale MAX MARA

Credits: maxmara.com

Blazer principe di galles grigio in degradé MSGM

Credits: luisaviaroma.com

Pump pitonata in grigio GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com

Midi dress in mini-check print EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com

Stampe per Spring

Le Primavera sono persone dalle caratteristiche cromatiche piuttosto rare nelle nostre zone: l’incarnato ha sottotono caldo e leggermente dorato e, nonostante colori personali tendenzialmente light, l’immagine risulta sempre molto luminosa. In genere gli occhi sono chiari - spesso screziati di verde o con pagliuzze dorate nell’iride - e i capelli possono andare dal castano, al biondo caldo, al rosso intenso e brillante.

La parola d’ordine per la palette Spring? Shine bright! Le nuances si muoveranno dunque su tavolozze a base aranciata (calda), decisamente piene e luminose. Ma con le stampe che si fa?

Se come Emily DiDonato siete delle splendide Spring, con i pattern avete una sola cosa da fare: divertirvi! Via con le stampe più brillanti e accese quindi, a toni caldi of course.

Sono fantastiche tutte le fantasie movimentate ed evidenti, con disegni ampi o comunque in grado di creare contrasti netti. Perfette tutte le flower print vivaci in formato maxi (siete o no delle Primavera?), ma possono essere alternative davvero interessanti anche le stampe optical, animalier o pied de poule giocate su tonalità insolite come il pesca o l’albicocca.

Insomma è proprio la vostra stagione! Pronte a far rinascere il guardaroba alla comparsa della prima rondine all’orizzonte?

Body a polo stampato DODO BAR OR

Credits: mytheresa.com

Caftano in chiffon in flower print DOLCE & GABBANA

Credits: dolcegabbana.com

Borsa Hobo Jackie fiorata GUCCI

Credits: gucci.com

Camicia in pied de poule color corallo GANNI

Credits: mytheresa.com

Foto celeb: Getty Images