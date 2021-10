È vero che il nero sta bene a tutti? E che il cappotto cammello è un must-have universale? I neutri nell’armadio sono jolly da giocarsi spesso e volentieri, ma è tempo di sfatare alcune leggende con l’aiuto dell’Armocromia!

La semplicità vince sempre - soprattutto nell’armadio - è cosa ben nota!

Già, quando l’occasione è particolarmente importante oppure ci troviamo davanti a un pezzo “difficile” da mixare, cosa facciamo? Ricorriamo ai “capi-safe” che tutte abbiamo nel guardaroba, ovvero quei pezzi “salvavita” che (per taglio e colore) diventano i cosiddetti capi-base. Insomma, quando il gioco si fa duro e il look complicato da assemblare ci si gioca il jolly, facendo appello a ciò che di più trasversale abbiamo a disposizione!

Questo vale soprattutto per la scelta delle tavolozze a cui far riferimento perché - anche per chi ama alla follia i look rainbow-style - le tinte neutre restano dei capisaldi fondamentali per la costruzione degli outfit e, nello stesso tempo, le scelte più sagge quando si vuole investire su un evergreen che si desidera portare avanti nel tempo.

Ma qui viene il bello perché, per quanto i neutri possano letteralmente salvarci in determinate situazioni di crisi, siamo davvero certe di riuscire ad usarli sempre a nostro vantaggio?

Se è da una vita infatti che ci vengono ripetuti certi cliché legati ai colori-base - “il nero sta bene a tutti e con tutto”, “il beige è un colore difficile, ma perfetto per il cappotto”, e così via – è vero anche che, a conti fatti, ci rendiamo conto sempre più spesso che queste regole (ormai datate) non sono mai davvero universali. È tempo di fare chiarezza dunque: mettiamo un pochino d’ordine con l’aiuto dell’Armocromia!

Vi abbiamo preparato un regalino giusto in tempo per lo shopping targato fall-winter che vi aiuterà a costruire una base perfetta per il vostro armadio: ecco, stagione per stagione, una guida ai colori neutri ideali secondo la Color Analysis. Sicure di sapere davvero quali colori base fanno davvero al caso vostro?

Colori neutri per Winter

La palette Winter è dedicata a tutte coloro che hanno un incarnato dal sottotono freddo, colori mediamente scuri e un’intensità alta nel proprio color-mix personale. Per ripetizione quindi saranno perfette tutte le nuances piene e sature, ma fredde. Come si traduce tutto ciò in tinte neutre?





Se vi riconoscete in questo ritratto e – come la bella Winter Cool Nathalie Portman – girate con orgoglio sfoggiando la vostra palette Inverno, sappiate che probabilmente siete tra le più invidiate in fatto di colori basici!

Oh sì, tanto per cominciare siete le uniche per le quali vale davvero il mantra del “nero va bene con tutto”: è il vostro colore jolly numero uno (soprattutto se parliamo del sottogruppo Deep o Profondo), non sprecatelo! Gli altri colori a cui rifarsi per la base del guardaroba sono senza dubbio la stragrande maggioranza delle shades di blu (soprattutto i più freddi e profondi a partire dal blu notte, ideale per sottogruppi Cool). E considerando che il blu viene inserito nella lista dei colori formali più chic in circolazione, perfetto su cappotti ma anche su abiti per serate eleganti, è decisamente una bella fortuna vero?

Ma non è tutto perché, data l’importanza che il contrasto cromatico ha nei look di una Winter, non possiamo non inserire in questo elenco anche il bianco (ottico, per carità!), da accostare rigorosamente alle tinte più piene della palette, nero incluso. Insomma, anche con la classicissima t-shirt bianca “salvavita” cascate decisamente in piedi!





Trench blu MAX&CO., t-shirt bianco ottico INTIMISSIMI, blazer pelle nera ARKET

Credits: maxandco.com, intimissimi.com,arket.com

Colori neutri per Autumn

Le persone Autunno sono piuttosto facili da riconoscere: hanno un sottotono di incarnato caldo e perennemente dorato, un color mix personale poco contrastato, sfoggiano un’immagine a bassa intensità e sono caratterizzate da colori medio-scuri. Le tinte giuste a cui rifarsi saranno quindi a base aranciata e poco sature, un po’ come i colori della stagione autunnale ça va sans dire.

Vi rivedete nei colori della supermodella Alessandra Ambrosio? Bene, la palette Autunno diventerà la vostra alleata numero uno nel guardaroba! Ma prima di andare nel dettaglio, un piccolo spoiler: si tratta di una selezione di colori molto amata dai designers nelle ultime collezioni, avrete quindi l’imbarazzo della scelta, specie su capispalla e tailleur!

In definitiva i neutri più giusti da pescare all’interno della vostra nicchia cromatica vedranno come primo riferimento la tavolozza dei marroni caldi, dal cacao, al sabbia fino ad arrivare a tutta la scala dei beige, compresi i più chiari come il super-cool Buttercream.

Sfruttabili come colori base (e sicuramente parenti stretti dalla tavolozza dei marroni) troviamo poi il verde oliva e il color fango (in chiave calda e non grigiastra, of course!), sfruttabili su piumini e giacche sporty all winter long. Pronte dunque a fare di queste tinte delle autentiche alleate da pescare in ogni momento dall’armadio?

Cappotto trapuntato color fango COS, cappotto misto alpaca marrone MAX MARA, maglia beige PRADA

Credits: cosstores.com, maxmara.com, mytheresa.com

Colori neutri per Summer

Immagine molto delicata e colori poco contrastati. Vi presentiamo le Summer, ovvero persone dall’incarnato di pelle freddo, con colori personali light e soft. La nicchia cromatica ideale per la palette Estate? Ovviamente nuances a base bluastra (fredde), proposte nelle loro sfumature più attenuate e meno piene.

La bellissima Lucy Boynton è un esempio perfetto di come si dovrebbe interpretare questa palette, specie per quello che riguarda il sottogruppo più chiaro. Amiche Summer alla lettura dunque mettete un bell’asterisco sui suoi look come riferimento!

Ma torniamo a noi: quali saranno i neutri giusti per questa categoria? A dispetto di quello che si potrebbe pensare (e cioè che si tratta di una palette più facile da sfruttare nel guardaroba per la stagione calda) i colori jolly in soccorso a tutte le bellissime Summer ci sono eccome e sono perfetti per tutto l’anno.

In primis troviamo tutta la scala dei greige, dal perla al grigio medio, ottime alternative per capispalla, accessori in lana e maglioni.

Poi ci sono i marroni freddi, capitanati dal tortora (ovvero un mix di marrone e grigio, ideale proprio per la palette Estate), che potranno tornare utilissimi sia su pantaloni formali sia su giubbotti e piumini.

Ultimo nella triade di colori base - ma non certo per importanza – il blu, da scegliere accuratamente desaturato e polveroso, mai troppo luminoso o scuro. Se selezionato accuratamente, il blu, sarà un’alternativa super-chic da sfruttare su blazer e accessori. Provare per credere!

Mantella grigio perla KIABI, blazer spigato blu medio & OTHER STORIES, piumino color tortora ZARA

Credits: kiabi.it, stories.com, zara.com

Colori neutri per Spring

Concludiamo questo viaggio nei colori base con quelli dedicati alla palette più brillante e vivace di tutte: la Spring! Le persone appartenenti alla categoria Primavera hanno infatti un incarnato caldo e dorato, un valore complessivamente medio-chiaro e un aspetto visibilmente luminoso. Impossibile non riconoscerle!

Un po’ ciò che accade guardando la meravigliosa Sara Sampaio: non si può non accorgersi di avere di fronte una Spring! Ecco quindi che, se vi riconoscete in queste caratteristiche, la ricetta sta tutta nello scegliere sfumature calde e brillanti, perfette per valorizzare il vostro color-mix personale.

Di base le tavolozze in grado di valorizzarvi appieno comprendono nuances vivaci e molto varie, ma ovviamente anche per voi c’è tutto un mondo di colori base di cui innamorarsi!

Innanzitutto i beige più luminosi sono assolutamente nelle vostre corde: il famoso cappotto cammello su di voi è senza dubbio una gioia per gli occhi di chi vi guarda!

Ma non è tutto ovviamente: anche tutti i marroni chiari e brillanti, magari scaldati da un pizzico di arancio (come il color cognac), saranno un’autentica manna dal cielo per il vostro guardaroba, sia su capispalla che su maglioni e accessori di lana spessa.

Infine non sottovalutate l’alternativa dei blu: ne esistono di brillantissimi, perfetti per giacche super-cool, top o cappotti. Fate all-in su sfumature come l’ottanio o il blu marino e avrete una base cromatica perfetta a disposizione!

Cappotto blu ottanio MARELLA, cappotto con frange color cammello PINKO, giubbotto in eco-shearling color marrone-ruggine NANUSHKA

Credits: marella.com, pinko.com, nanushka.com

Photo celeb by: Getty Images