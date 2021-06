L'arancione più cool dell'estate? É il colore caldo e avvolgente di un fiore: la calendula (in inglese "Marigold"). Parola di Pantone (e noi ci fidiamo!)

Pronte a lasciarvi sedurre dal fascino caldo e avvolgente di Marigold? Sì, va a lui il titolo di arancione più stiloso dell'estate. La sua traduzione è calendula e proprio come il famoso fiore giallo-arancio a noi basta anche solo osservarlo per sentirci all'istante più cariche e positive. Provate anche voi se non ci credete!

Si tratta infatti di una sfumatura così brillante, gioiosa e glamour che farà faville anche nel guardaroba: dal total look più audace per chi non vuole passare inosservata, al semplice dettaglio che può però fare davvero la differenza e donare un twist alle mise più essenziali.

Abbiamo selezionato per voi alcune opzioni interessanti per uno shopping mirato: dal vestitino corto con maniche a palloncino (immaginatevelo con un bel sandalo flat e una tracolla in rafia, tanto per dire), al completo in lino shorts + blusa che vi garantirà un effetto easy-chic irresistibile.

Dal sensuale slip dress in raso, perfetto di giorno con le sneakers e di sera con i tacchi alti, alla felpa in cotone per dare un tocco in più anche ai soliti jeans. Senza dimenticare una manciata di accessori preziosi, dalla tracolla passe-partout alle ciabattine in suede.

Che cosa aspettate a scegliere i vostri pezzi Marigold preferiti?

Mini abito con maniche a sbuffo SELF-PORTRAIT

Camicia in lino a maniche corte ASCENO

Shorts in lino ASCENO

Tracolla in pelle SAINT LAURENT

Sandali in suede LORO PIANA

Abito midi a sottoveste ZARA

Gonna midi ATTIC AND BARN

Abito con corpetto punto smock H&M

Felpa in cotone THE UPSIDE

Gonna in raso di seta CHRISTOPHER ESBER

Abito midi in maglia ACNE STUDIOS

Scarpe in pelle con cinturino L'AUTRE CHOSE

Longdress a fantasia GALVAN

T-shirt con logo PEUTEREY

Abito a chemisier COS

