L’animalier torna a mettere il suo zampino fra le tendenze della bella stagione e si fa notare più che mai grazie a colori inediti e tinte pop.

Le tendenze parlano chiaro: vietato annoiarsi questa primavera. Il diktat arriva direttamente dalle passerelle e si traduce in un’ondata di coloratissime stampe animalier pronta a invadere ogni capo e accessorio del guardaroba, dalle bluse agli stiletti, passando per pantaloni, foulard, borse e persino costumi da bagno.

Impossibile non farsi contagiare da questa jungle fever a tinte pop, che promette di farci dimenticare - almeno per un po' - la regola del “less is more” regalando un pizzico di eccentricità alle nostre mise.

Maculato, tigrato, zebrato: le declinazioni dell’animalier colorato per la bella stagione sono scenografiche e ricche di carattere. Se non ve la sentite di osare troppo, evitate i mix&match troppo arditi e indossate un pezzo per volta, accostandolo magari a capi o accessori dalle linee basic.

Abbiamo selezionato le proposte più interessanti e d'effetto su cui puntare. Scopritele tutte e lasciatevi ispirare!



GUCCI Si può utilizzare come bandana oppure annodare al collo o alla borsa per sdrammatizzare un look formale il foulard in seta con stampa leopardata.

Credits: gucci.com

SISLEY Lo chemisier lungo a motivo zebrato è un passepartout da sfoggiare in vacanza e in città.

Credits: sisley.com

CA&LOU Perfetta per i party estivi la borsa maculata a sacchetto con frange e chiusura crystal ball.

Credits: caandlou.com

ATTICO Romantica la blusa in satin con motivo jacquard effetto zebra e maniche a palloncino.

Credits: mytheresa.com

GANNI Si portano con t-shirt bianca e sneakers i pantaloni dal fit comodo in twill di cotone.

Credits: net-a-porter.com

MALONE SOULIERS Aggiunge un tocco estroso ai dresscode più basic la mule in satin con stampa zebra.

Credits: net-a-porter.com

JUST CAVALLI Il bomber con stampa animalier è il complemento trendy dei look più casual.

Credits: farfetch.com

CALZEDONIA Il bikini più trendy del momento è maculato e con laccetti.

Credits: Courtesy of Press Office

N.21 Nonostante le piccole dimensioni non passa inosservata la clutch in cavallino sintetico con stampa leopardata.

Credits: farfetch.com

UTERQUE Perfetto con i jeans, il pullover di maglia con stampa animalier si trasforma in un capo casual chic con un paio di pantaloni palazzo o una gonna alla caviglia.

Credits: uterque.com

DIXIE La camicia leggera con stampa animalier è super versatile e si presta a essere indossata in ogni occasione.

Credits: dixiefashion.com

SAINT LAURENT Lascia le spalle scoperte il romantico mini abito con lavorazione leopardata in velluto devoré.

Credits: mytheresa.com

CALVIN KLEIN 205W39NYC Si porta con tutto, da mattina a sera, la giacca in denim con stampa leopardo.

Credits: net-a-porter.com

ZARA Giallo fluo per il top in maglia con stampa animalier, perfetto da accostare a pencil skirt o pantaloni eleganti per un risultato ricercato e inedito.

Credits: zara.com

TOPSHOP Assume un twist insolito e chic la gonna plissé asimmetrica con micro fantasia leopardo nei toni del rosa.

Credits: topshop.com

REPETTO Anche in versione animalier le ballerine restano un grande classico dal fascino intramontabile.

Credits: mytheresa.com