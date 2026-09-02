Serata dopo serata, scoprite con noi tutti i look delle star sul tappeto rosso dell'83esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Si sono ufficialmente accesi i riflettori sull'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e al Lido, per la serata inaugurale, approdano alcuni dei nomi più importanti del panorama cinematografico internazionale. Questa edizione 2026, che animerà il Lido dal 2 al 12 settembre, vede nel ruolo di padroni di casa Greta Scarano (di cui nella serata dell'1 settembre abbiamo raccontato il tradizionale momento del bagno all'Excelsior) e Nicolas Maupas e una giuria, presieduta da Maggie Gyllenhaal, composta dalla regista e sceneggiatrice tunisina Kaouther Ben Hania, dal compositore e artista britannico Daniel Blumberg, il docente universitario Francesco Casetti, il regista e sceneggiatore francese Xavier Giannoli, la regista e sceneggiatrice afgana Shahrbanoo Sadat e il regista e produttore hongkonghese Johnnie To.

Il primo tappeto rosso, quello inaugurale, è dedicato alla pellicola Ink di Danny Boyle, che vede tra i protagonisti l'attrice Claire Foy: è lei ad accendere il red carpet con un look in tinta, composto da un abito abbinato a lunghi guanti in pelle rossa. Completato da gioielli dorati dalle dimensioni maxi, ha creato un piacevole contrasto con la scelta angelica di Bianca Balti, fasciata in un abito scultoreo rosa dotato di scenografiche ali.





Attesissimi in questa prima serata, aperta dalla performance di Tutti Fenomeni sulle note di Love is not enough, sono stati George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, e Amal Alamuddin: entrambi in nero, elegantissimi e impeccabili. Aprono le fila a una serie di stelle giunte al Lido, come Laura Dern, Brittany Snow, Nina Dobrev e Hayes Warner, protagonista della fortunata serie The Shards.





Ma di look e di nomi illustri ne sono arrivati tanti: scopriteli nella nostra gallery e guardate da vicino gli abiti che hanno scelto in questa prima serata alla Mostra Internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia.

Mostra del Cinema di Venezia 2026: i look della serata inaugurale Clare Foy in BOTTEGA VENETA, gioielli SWAROVSKI, scarpe CHRISTIAN LOUBOUTIN.

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Amal Alamuddin in TOM FORD by HAIDER ACKERMANN e George Clooney

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Bianca Balti in ILYA MIGMOON.

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Alessandra Ambrosio

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Barbara Ronchi

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Chase Sui Wonders

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Greta Scarano

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Nicolas Maupas

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Carlos Sainz

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Eugenia Silva

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Maggie Gyllenhaal in CELINE.

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Nina Dobrev in ARMANI PRIVÉ.

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Carolina Cavalli

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J Balvin in EMPORIO ARMANI.

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Jonathan Bailey

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Brittany Snow

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Hayes Warner

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Laura Dern in PRADA.

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Zazie Beetz in GIORGIO ARMANI.

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Stella Maxwell

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Matilde Gioli in ZIMMERMANN.

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Kaouther Ben Hania

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Madisin Rian in GIORGIO ARMANI.

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Jo Squillo

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Rebecca Donaldson

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Valerie Donzelli

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Paola Turani in TONY WARD COUTURE, gioielli CARTIER, scarpe ALEVÍ MILANO.

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