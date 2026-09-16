Ralph Lauren si conferma un maestro, Tory Burch incanta, Calvin Klein lascia il segno: a New York vanno in scena le novità per la prossima stagione. Non senza qualche colpo di scena, che vi raccontiamo nel nostro recap





Il fashion month è ufficialmente iniziato: la tradizionale tappa newyorkese che apre il mese dedicato alle sfilate Primavera-Estate 2027 si è appena concluso tra conferme, novità e colpi di scena.

Tenutasi nella Grande Mela dal 10 al 15 settembre, la New York Fashion Week si è aperta con un nome storico, Diane von Furstenberg, che ha visto il debutto alla direzione creativa del designer Henry Zankov. Rachel Scott che ha preso le redini di Proenza Schouelr durante la scorsa stagione, è apparsa in calendario in due diverse occasioni: in questo ruolo e in quello di creativa del marchio Diotima, che ha sfilato nelle ultime ore di show.

Come da tradizione, tra i nomi che sfilano Oltreoceano, non sono mancati Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Tory Burch, Michael Kors e Calvin Klein. Per quest'ultimo, oggi sotto la direzione creativa dell'italiana Veronica Leoni, l'entusiasmo è stato tanto, rendendolo forse lo show più applaudito di questa edizione.

Ma andiamo nel dettaglio e scopriamo insieme, punto dopo punto, quali sono state le novità Primavera-Estate 2027 più interessanti alla New York Fashion Week.

Ralph Lauren fa rima con eleganza

Ralph Lauren Primavera-Estate 2027.

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Un maestro in fatto di stile ed eleganza lo è da sempre, ma con la nuova collezione Primavera-estate 2027 Ralph Lauren ha voluto rimarcarlo ancora una volta. A quasi 86 anni lo stilista esce in passerella sul finale, per prendersi tanti meritati applausi. Abiti eterei e giochi luminosi di velluto e paillettes opache, camicie bianche, cardigan abbottonati e completi sartoriali in total white, il tutto con guanti in tulle e colli di piume che fanno capolino.

Ralph Lauren Primavera-Estate 2027.

Credits: Getty Images

Ralph Lauren Primavera-Estate 2027.

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Ralph Lauren Primavera-Estate 2027.

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Proenza Schouler: come ti rilancio una it-bag

Proenza Schouler Primavera-Estate 2027.

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Ha funzionato con la City di Balenciaga e con tante altre icone dei Duemila e lei non poteva certo essere da meno. Sulla passerella di Proenza Schouler, oggi sotto la guida di Rachel Scott, torna una grande it-bag che una manciata di anni fa spopolava: parliamo della PS1, la tracolla stile postina in pelle che oggi non solo torna tra noi, ma lo fa anche in una versione rinnovata e attualizzata.

Proenza Schouler Primavera-Estate 2027.

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Proenza Schouler Primavera-Estate 2027.

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Tory Burch, dove more is more

Tory Burch Primavera-Estate 2027.

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Quello che la designer americana Tory Burch immagina per la Primavera-Estate 2027 sembra il guardaroba di una collezionista. Quello di una donna che conosce il proprio stile, lo ha messo insieme cercando di coniugare bellezza, funzionalità e un pizzico di ironia o meglio, come l'ha definita Burch, la «gioia di vestirsi». Nei capi in passerella c'è tanta ricchezza, in termini di colore, fantasia, di ricami ed effetti pittorici, un mix che sa di ottimismo.

Tory Burch Primavera-Estate 2027.

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Tommy Hilfiger, l'icona di New York... per un'icona di New York!

Gigi Hadid sulla passerella Tommy Hilfiger Primavera-Estate 2027.

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«Da 40 anni sono ispirato dallo stile dei newyorkesi, dal modo in cui le persone di questa città prendono i classici e li fanno propri. Questa stagione, The Plaza è il nostro playground, dove le icone Tommy vengono reinterpretate e perfezionate per il presente»: in queste parole pronunciate da Tommy Hilfiger per accompagnare la sfilata Primavera-Estate 2027 del suo brand rivive lo spirito inconfondibile che lo accompagna da decenni.

Tommy Hilfiger Primavera-Estate 2027.

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Tra citazioni anni Novanta e richiami preppy, in uno dei luoghi iconici di New York, il Plaza, va in scena un racconto fedele a se stesso ma sempre capace di evolversi. A Gigi Hadid l'onore di aprire la sfilata, a Romeo Beckham quello di chiuderla.

Romeo Beckham sulla passerella di Tommy Hilfiger Primavera-Estate 2027.

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Lo sguardo architettonico Michael Kors

Michael Kors Collection Primavera-Estate 2027.

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Sceglie come location il giardino del MoMa di New York Michael Kors, un dettaglio che evidenzia subito il legame che a sfilata Collection Primavera-Estate 2027 ha con l'architettura. Ci sono spinte moderniste dietro le linee, i colori e le proporzioni proposte, con l'intento di rendere ogni capo (e ogni look) senza tempo, proprio come l'arte vera. I colori, con giochi di bianco e nero spezzati dal rosso e da incursioni di giallo, verde e marrone, enfatizzano ancor di più il legame con l'ambito artistico, che ritroviamo anche negli accessori dalle forme geometriche e minimali.

Michael Kors Collection Primavera-Estate 2027.

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Calvin Klein: non il solito minimalismo

Calvin Klein Primavera-Estate 2027.

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Sull'onda del successo della serie tv Love story e in scia alla CBK mania, ovvero il ritorno dello stile di Carolyn Bessette Kennedy e dello stile anni Novanta, sarebbe stato molto facile, per Calvin Klein, puntare sul revival. Quello che ha scelto di fare la direttrice creativa Veronica Leoni è stato sì puntare sul minimalismo, ma farlo in modo nuovo e per niente scontato. «Il Minimalismo Americano era una disciplina della sottrazione: eliminare tutto ciò che non sostiene l’opera, finché non rimane soltanto ciò che è necessario» ha dichiarato Leoni «Calvin partiva da questo principio e lo orientava verso il corpo. Io lo rivolgo alla donna che vive dentro quel corpo. Il mio minimalismo comincia da lì, dalla relazione tra il design e il corpo, senza nulla in mezzo. Togliere tutto. Ciò che rimane è il desiderio».



Calvin Klein Primavera-Estate 2027.

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In collezione si ritrovano tutti i pezzi chiavi dello stile Calvin Klein: i cappotti, le camicie e i completi, gli abiti sottoveste e le t-shirt. La palette cromatica parte dal bianco e il nero per aprirsi a toni di grigio, a note di giallo delicato, di rosso e di blu Royal.

Calvin Klein Primavera-Estate 2027.

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COS torna in passerella

COS Primavera-Estate 2027.

Credits: Press Office

Ha rischiato di far parlare più la protesta degli attivisti PETA, o meglio la reazione a questi di certi illustri volti in front-row, che la sfilata, ma la collezione Primavera-Estate 2027 di COS è riuscita a farsi valere. Tornato in calendario alla New York Fashion Week, il marchio di fast fashion declina una palette di nero, con immancabile pelle, viola e grigio per la prossima stagione, tra citazioni sartoriali e volumi più rilassati e leggeri.

COS Primavera-Estate 2027.

Credits: Press Office

I 45 anni di Carolina Herrera

Carolina Herrera Primavera-Estate 2027.

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Ha passato il testimone a Wes Gordon da anni, ma Carolina Herrera (che di anni oggi ne ha 87) non si è persa lo show dedicato ai 45 anni della propria griffe. Una sfilata che ha racchiuso tutti i codici della maison: femminilità, ruches e pois, con quell'amore per New York e per il suo stile che l'ha resa inconfondibile.

Carolina Herrera Primavera-Estate 2027.

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In passerella anche un abito a dir poco esclusivo, raffigurante il volto della stilista originaria di Caracas.

Carolina Herrera Primavera-Estate 2027.

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E gli 85 di Coach

Coach Primavera-Estate 2027.

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Un altro compleanno festeggiato in passerella è quello di Coach. Il marchio newyorkese, sotto la longeva direzione creativa di Stuart Vevers (nel ruolo dal 2013) non si ferma però a guardare al passato come spesso capita quando si ha a che fare con un anniversario, non apre l'archivio ma guarda al futuro. Il compito di evocare la storia ce l'ha il finish: l'effetto stropicciato che fa sembrare ogni capo già vissuto.

Coach Primavera-Estate 2027.

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Coach Primavera-Estate 2027.

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Le farfalle di Thom Browne

Thom Browne Primavera-Estate 2027.

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Un prato verde costellato di crisalidi che si trasformano in farfalle: sulla passerella di Thom Browne, che arriva in chiusura di fashion week, va in scena ancora una volta uno spettacolo unico nel suo genere. Allo stile inconfondibile del designer, fatto di righe e tartan si uniscono tocchi di colore e grafismi che riprendono le ali di farfalla, ricreate anche sugli accessori, come borse e scarpe.

Thom Browne Primavera-Estate 2027.

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Thom Browne Primavera-Estate 2027.

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Thom Browne Primavera-Estate 2027.

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