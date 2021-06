(S)vestiti, usciamo! L’abito sottoveste torna a essere protagonista del guardaroba. Ecco come indossarlo in 5 look perfetti per l’estate.

Negli anni '90 era la divisa d'elezione delle it girl più cool, da Kate Moss a Winona Ryder. Oggi, a distanza di tre decenni, torna a infiammare i nostri cuori fashionisti - e il nostro guardaroba - a colpi di glamour e nostalgia.

Lo slip dress, l’abito a bretelline sottili in tessuto satinato usato un tempo come sottoveste o camicia da notte, torna a essere protagonista di questa Primavera Estate 2021, abbandonando una volta per tutte la sfera dell’underwear per trasformarsi nel capo principe della stagione calda.

Sensuale ma al contempo easy e democratico - le sue linee scivolate accompagnano le forme senza costringerle o evidenziarle - se abbinato nel modo giusto diventa la base ideale su cui costruire qualsiasi look. Tutto sta nello "stemperarne" i toni, calibrando volumi e lunghezze ma soprattutto scegliendo bene gli accessori e i complementi con cui indossarlo.

Ma come passare dalla "teoria" alla "pratica" senza incorrere in qualche "scivolone" di stile? Abbiamo riassunto idee e fashion tips in 5 look super trendy (e collaudatissimi) perfetti per l’estate. Scopriteli tutti!

Slip dress e sandali minimal

Lo slip dress a fiori è una tentazione irresistibile per chi - come noi - è cresciuta guardando Beverly Hills 90210 e Friends. Oggi si porta proprio come allora, con borsina in tinta e sandali a listini sottili. Una mise fresca e colorata perfetta da sfoggiare durante le giornate più calde.

Abito lingerie midi a fiori REFORMATION, mini bag a spalla STAUD, collana in oro bianco 18 kt con pendente GIORGIO ARMANI, sandalo a fasce MANGO

Credits: net-a-porter.com, staud.clothing, armani.com, shop.mango.com

Slip dress e t-shirt

Ecco un altro look che ha fatto scuola e che non stanca mai: lo slip dress abbinato alla t-shirt bianca. Una soluzione davvero versatile che si presta a essere sfoggiata in tantissime occasioni diverse. Con sneakers e zainetto diventa la divisa metropolitana ideale per affrontare i nostri mille impegni quotidiani, ma bastano un paio di mules e un occhiale dalla montatura particolare per trasformare l'abito sottoveste in un capo perfetto per l’aperitivo.

Slip dress a doppia bretellina COS, t-shirt in cotone con ricamo tono su tono TOMMY HILFIGER, occhiali da sole a farfalla marroni effetto tartarugato DIOR, mule in pelle con fibbia rivestita ROGER VIVIER

Credits: cosstores.com, it.tommy.com, dior.com, rogervivier.com

Slip dress e giacca in denim

Cena romantica in vista? Lo slip dress diventa una scelta obbligata! Puntate su un modello super sexy con spacco o inserti in pizzo e abbinatelo a un gioiello prezioso, che vi faccia brillare. Per sdrammatizzare l’ensemble aggiungete una giacca in denim e un paio di slingback rasoterra, meglio se in un tono a contrasto. Regaleranno un tocco eclettico al look.

Abito sottoveste con bottoni e spacco H&M, giacca in denim POLO RALPH LAUREN, orecchini in oro bianco e diamanti CHOPARD, slingback in pelle a punta con fibbia logo MARELLA

Credits: 2.hm.com, farfetch.com, chopard.it, it.marella.com

Slip dress e bandana

Se avete già fatto partire il conto alla rovescia per le ferie, ecco una combo che vi farà sentire in vacanza fin da ora: abito sottoveste a tinte pastello, foulard da annodare in testa stile bandana, sandali in rafia rigorosamente bianchi e occhiali da sole con lenti sfumate. Le sentite le summer vibes?

Slip dress dalla linea svasata OTTOD’AME, foulard in seta stampata GUCCI, occhiali da sole con montatura tonda in metallo e lenti sfumate BULGARI, sandali intrecciati con tacco largo SOULIERS MARTINEZ

Credits: ottodame.it, gucci.com, bulgari.com, souliers-martinez.com

Slip dress e sneakers

Abbinate lo slip dress a un paio di sneakers e sarete pronte ad andare ovunque. Per rendere l'outfit davvero trendy, non dimenticate accessori e bijoux: dovranno essere originali e non passare inosservati. Noi abbiamo optato per una borsa super colorata e un paio di orecchini dal design particolare.

Slip dress con arricciatura sul davanti SANDRO PARIS, borsa in canvas con ricamo a rilievo FENDI, orecchini “Abbraccio” color oro MORELLATO, sneaker ADIDAS ORIGINALS

Credits: it.sandro-paris.com, fendi.com, morellato.com, luisaviaroma.com