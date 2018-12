L'attrice australiana ci convince al primo sguardo con il suo look femminile e chic: ecco come copiarlo

Che la combo abito midi e stivali sia un'ottima idea per un look ricercato e chic non è certo un segreto. Non tutti gli abbinamenti però hanno il fascino del mix scelto da Elizabeth Dibicki!

Sarà per la scelta cromatica vincente o per la classe con cui li indossa, ma l'attrice australiana ha davvero fatto centro. Siete d'accordo con noi?





Se anche voi adorate il suo stile e volete imitarlo, vi occorre innanzitutto un abito midi dalla fantasia vivace, da stemperare un po' con l'aiuto di un maxi cardigan di lana a tinte neutre.

Parlando di accessori, i veri protagonisti sono gli stivali rossi con tacco alto, un vero must della stagione in corso.

Aggiungete una shopper in pelle color cuoio super capiente (trattasi di una mise da giorno, quindi vorrete portare con voi l'indispensabile e molto di più!), un paio di occhiali da sole e una manciata di bijoux "discreti" e il gioco è fatto.

Ecco i pezzi chiave del suo outfit, tutto da copiare!





Abito midi a fantasia ETRO

Maxi cardigan FALCONERI

Stivali alti in pelle burgundy ZARA

Shopper in pelle cuoio MICHAEL MICHAEL KORS

Occhiali da sole con lenti sfumate GLASSING

Orecchini di perle con strass DIOR

Orologio in acciaio con quadrante madreperla EMPORIO ARMANI

