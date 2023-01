Dalle passerelle Spring/Summer 2023 direttamente nei grandi guardaroba delle celebrities, gli abiti "hooded" sono il modello tormentone della stagione



Nelle ultime settimane, immagini ricorrenti dello stesso modello di abito, quello con cappuccio, ci hanno fatto riflettere su quello che (non abbiamo dubbi) è una delle tendenze più scenografiche ed eleganti del 2023.



Per il design particolare e originale, non è passato di certo inosservato. Ma procediamo con ordine e facciamo un salto nel passato e nella storia della moda. Nel corso dei secoli, il cappuccio ha assunto funzioni diverse: denotava regalità e potere nell'antica Roma, mentre i monaci medievali, in segno di umiltà indossavano i primi abiti con questo accessorio, ovvero le "cocolle", lontani parenti delle moderne felpe. C'erano poi le tuniche utilizzate dai contadini o da chi in generale ricopriva una posizione sociale umile nel Basso Medioevo.

L'evoluzione dell'abito con cappuccio è giunta ad un grado contemporaneo, affascinante e ammettiamolo, misterioso. Nelle ultime stagioni infatti, sempre più designer lo hanno proposto in versioni diverse, abbinato ad abiti mini, midi e maxi, morbidi e avvolgenti. A mettere al centro della sua collezione l'hooded dress c'è Anthony Vaccarello. In occasione della sfilata Spring Summer 2023, il direttore creativo di Saint Laurent, ha mostrato in passerella modelli di abiti con cappuccio in chiffon declinati in colori brillanti come il verde e sui toni del marrone. La "reference" sono ovviamente le versioni con cappuccio introdotte per la prima volta da Yves Saint Laurent nel 1969: abiti lunghi fino ai piedi e che puntavano tutto su un design essenziale ma di grande impatto.

Yves Saint Laurent - Spring Summer 2023

Credits: Getty Images

E oggi, direte voi? Anche le star, trend-setter indiscusse, sono state attratte dal potere seducente di questo modello, non a caso gli "hooded dress" pullulavano negli eventi mondani e cinematografici degli ultimi mesi. Tra queste Jenna Ortega, giovane e osannata attrice che, dopo aver indossato al meglio i panni della giovane Mercoledì Addams nella serie di Tim Burton "Wednesday", ha di nuovo segnato un colpo di fatto di stile. In occasione della sfilata Saint Laurent Menswear Fall Winter 2023-2024 durante la settimana della moda di Parigi, ha indossato uno splendido abito del marchio francese caratterizzato da un cappuccio e un'ampia scollatura sulla schiena.



Jenna Ortega in Saint Laurent

Credits: Getty Images

Con lei anche una star delle passerelle degli anni 90, la divina Shalom Harlow che per lo stesso show ha indossato un top bralette con cappuccio abbinato a una gonna lunga.

C'è chi invece, cavalcando l'onda del trend, è riuscita a riportarci indietro nel tempo. Stiamo parlando di Miley Cyrus. Nel videoclip del singolo "Flower", la cantante e attrice statunitense indossa un modello scelto per lei dal suo stylist e amico di vecchia data Bradley Kenneth. Stiamo parlando di un hooded dress con cappuccio, drappeggiato con scollature frontali cut out, dal taglio contemporaneo ma che in realtà ha più di trent'anni: si tratta di un modello di Yves Saint Laurent della stagione 1991.





Tra le altre celebrities che hanno ceduto al fascino dell'abito con cappuccio c'è anche sua Altezza Reale, Beyoncé che, per il lancio del suo album Renaissance ha puntato (anche lei) su un modello Yves Saint Laurent. In questo caso però si tratta di un long dress color magenta super aderente il cui cappuccio è legato con un nodo al décolleté; un look seducente e particolarmente vistoso.



La maison francese non è però l'unica ad aver (re)introdotto l'abito con cappuccio nelle sue collezioni. Avvistati sulla passerella di Alaïa Spring Summer 2023, gli hooded dresses con drappeggi in versione total white sono indossati con collant neri e sandali con piume ai piedi. L'obiettivo del direttore creativo di Alaïa, Pieter Mulier è quello di creare una fusione tra la moda occidentale e quella orientale, riscoprendo elementi scultorei e un notevole lavoro sulla silhouette celebrato in maniera ricorrente dal fondatore stesso della maison.



Da Alberta Ferretti, con le sue versioni colorate e brillanti, alle proposte sportive e asimmetriche di Diesel, gli abiti con il cappuccio si confermano il trend di cui non sapevamo di aver bisogno.

Alberta Ferretti - Spring Summer 2023

Credits: Getty Images

Diesel - Spring Summer 2023

Credits: Getty Images

Una tendenza non facilissima ma di sicuro impatto scenografico: perché non abbinarli a gioielli dalle forme scultoree o con accessori audaci come sandali o cuissard.

La domanda adesso è solo una: cederemo anche voi al fascino eterno dell'abito con cappuccio?