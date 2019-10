I vestiti lunghi non sono mai stati più versatili di così: scoprite i modelli da indossare sia di giorno che di sera.



Raffinati, femminili e glamour: i vestiti lunghi sono tra i capi più chic del guardaroba femminile.

Sdoganato ormai da tempo il fatto di poterli indossare anche di giorno (a patto, però, di sdrammatizzarli con gli accessori giusti), è arrivato il momento di scegliere quelli su cui vale la pena investire quest'autunno.

Noi un'idea l'abbiamo già: si spazia dal romantico maxi dress a fiori, perfetto con un paio di biker boots per un contrasto davvero top, alla versione wrap in seta, da indossare per una serata speciale o per una cerimonia elegante.

Tra i vestiti lunghi invernali più interessanti del momento non mancano poi quelli scintillanti in lurex, quelli in denim dallo stile sporty-glam, e naturalmente gli chemisier, pratici e cool, a tinta unita o declinati su stampe grafiche.

Sarete impeccabili dal mattino alla sera, provare per credere!





Longdress a fiori ZARA

Credits: zara.com





Vestito lungo con motivo floreale e bottoncini VERONICA BEARD

Credits: veronicabeard.com













Abito lungo a portafoglio MANGO

Credits: shop.mango.com





Longdress stampa chevron TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





Abito a fantasia con coulisse in vita MAX&CO.

Credits: it.maxandco.com





Longdress stampa paisley ULLA JOHNSON

Credits: net-a-porter.com





Abito lungo stampa stelle PACO RABANNE

Credits: mytheresa.com





Abito a chemisier SILVIAN HEACH

Credits: silvianheach.com





Longdress in chiffon H&M

Credits: hm.com





Abito in lurex con drappeggio WEILI ZHENG

Credits: weilizheng.com





Abito "Demi" con stampa floreale e drappeggio SALONI

Credits: saloni.com





Abito lungo in lana FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





In denim con balze sul fondo PLEASE

Credits: pleasefashion.com





Abito lungo con corpetto in pizzo floreale DIXIE

Credits: dixiefashion.com





Abito lungo stampa animalier & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Chemisier a quadri SISLEY

Credits: it.sisley.com





Abito in lurex MISSONI

Credits: mytheresa.com