Gli abiti neri dopo i 50 anni? Sono sempre una grande sì, parola di Penélope Cruz che ha scelto proprio un wrap dress total black per il suo arrivo al Lido.

Ieri sera è stata la regina indiscussa del red carpet e con il suo vestito rosso di Chanel si è guadagnata un posto nella lista delle star “best dressed” di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ma in realtà Penélope Cruz ci aveva già conquistato al suo arrivo al Lido.

L’attrice, infatti, arrivata con il marito Javier Bardem per presentare il nuovo film “Bunker”, ha sfoggiato uno dei grandi classici del guardaroba: un abito nero, un capo che non ha età e che continua ad essere una certezza anche a 50 anni.

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Lei ne ha scelto uno a maniche lunghe, con profondo scollo a V e chiusura a portafoglio, della collezione FW26 di Ferragamo, un modello che segna appena il punto vita e mette in risalto il décolléte (che ha abbinato poi a un paio di slingback nere della stessa collezione e a una maxi bag in suede di Chanel).

E il suo look è la dimostrazione che anche un semplice little black dress può essere una scelta vincente persino nelle occasioni importanti.

Vedendo la sua mise vi è venuta voglia di far spazio nell’armadio a qualche nuovo wrap dress da indossare per tutto l’autunno?

Se siete alla ricerca di abiti neri da indossare sopra i 50 anni (e non solo), ecco una mini selezione che potrebbe fare al caso vostro.

7 abiti neri da indossare sopra i 50 anni

VINCE Abito midi drappeggiato

Credits: mytheresa.com

RALPH LAUREN Chemisier in misto cotone con cintura in vita

Credits: ralphlauren.it

SANDRO Abito lungo in maglia

Credits: it.sandro-paris.com

ZARA Abito satinato con chiusura a portafoglio

Credits: zara.com

MAX MARA Abito smanicato con drappeggio

Credits: it.maxmara.com

LUISA SPAGNOLI Abito midi in jersey

Credits: luisaspagnoli.com

BEATRICE B. Wrap dress lungo con nodo laterale

Credits: betriceb.com

Foto: courtesy of press office