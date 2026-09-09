Penélope Cruz a Venezia ci conferma che gli abiti neri sono una scelta sempre vincente (a 50 anni e non solo)
Ieri sera è stata la regina indiscussa del red carpet e con il suo vestito rosso di Chanel si è guadagnata un posto nella lista delle star “best dressed” di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ma in realtà Penélope Cruz ci aveva già conquistato al suo arrivo al Lido.
L’attrice, infatti, arrivata con il marito Javier Bardem per presentare il nuovo film “Bunker”, ha sfoggiato uno dei grandi classici del guardaroba: un abito nero, un capo che non ha età e che continua ad essere una certezza anche a 50 anni.
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Lei ne ha scelto uno a maniche lunghe, con profondo scollo a V e chiusura a portafoglio, della collezione FW26 di Ferragamo, un modello che segna appena il punto vita e mette in risalto il décolléte (che ha abbinato poi a un paio di slingback nere della stessa collezione e a una maxi bag in suede di Chanel).
E il suo look è la dimostrazione che anche un semplice little black dress può essere una scelta vincente persino nelle occasioni importanti.
Vedendo la sua mise vi è venuta voglia di far spazio nell’armadio a qualche nuovo wrap dress da indossare per tutto l’autunno?
Se siete alla ricerca di abiti neri da indossare sopra i 50 anni (e non solo), ecco una mini selezione che potrebbe fare al caso vostro.
7 abiti neri da indossare sopra i 50 anni
VINCE Abito midi drappeggiato
Credits: mytheresa.com
RALPH LAUREN Chemisier in misto cotone con cintura in vita
Credits: ralphlauren.it
SANDRO Abito lungo in maglia
Credits: it.sandro-paris.com
ZARA Abito satinato con chiusura a portafoglio
Credits: zara.com
MAX MARA Abito smanicato con drappeggio
Credits: it.maxmara.com
LUISA SPAGNOLI Abito midi in jersey
Credits: luisaspagnoli.com
BEATRICE B. Wrap dress lungo con nodo laterale
Credits: betriceb.com
Foto: courtesy of press office
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