A New York, durante la promozione di “The Shards”, la nuova serie tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis, Kaia Gerber ha sfoggiato il tubino perfetto (e noi vi suggeriamo 7 alternative super chic per l’estate).

Il tour promozionale di “The Shards”, la nuova serie di Ryan Murphy che debutterà su Disney + il prossimo 6 agosto, è appena iniziato e Kaia Gerber ci ha già regalato il primo look da annotare.

La modella, che in questo nuovo drama ambientato a Los Angeles negli anni ’80 vestirà i panni di Susan Reynolds, ci ha dimostrato che gli abiti neri non conoscono stagioni e che indossarli anche in piena estate è sempre una buona idea.

Se per la premiére newyorkese all’SVA Theatre ha catalizzato tutta l’attenzione con uno slip dress a dir poco scintillante, qualche ora prima è stata avvistata per le strade di New York con quello che potremmo definire il perfetto little black dress.



***Kaia Gerber regina di eleganza a Venezia (in coppia con il nuovo fidanzato, Lewis Pullman)***

Fotografata fuori dagli ABC Studios, la figlia di Rande Gerber e Cindy Crawford ha optato, infatti, per un tubino di Prada, essenziale e sofisticato, lungo appena sotto il ginocchio, caratterizzato da scollo a barchetta e linee pulite.

Un modello elegante e discreto, che Kaia ha scelto per ricordarci ancora una volta come la semplicità possa essere la chiave di mise di grande impatto.

E se il suo look vi ha fatto venire voglia di mettervi subito alla ricerca di nuovi abiti neri chic da sfoggiare per tutta l’estate, non temete. Vi aiutiamo noi a mettere gli occhi sui più belli in circolazione.

Dai modelli più versatili, perfetti anche nella vita di tutti i giorni, a quelli più ricercati, adatti anche alle occasioni speciali: ecco una mini selezione di proposte da tenere d’occhio.



Abiti neri: 7 modelli (chic come quello di Kaia Gerber) da puntare quest'estate

MAX MARA Abito nero in jersey di viscosa

Credits: it.maxmara.com

SOLACE LONDON Tubino con profondo scollo a V

Credits: net-a-porter.com

RALPH LAUREN Abito nero con le spalle scoperte

Credits: ralphlauren.it

NORMA KAMALI Abito midi in jersey nero

Credits: mytheresa.com

MANGO Abito midi in tessuto elasticizzato

Credits: shop.mango.com

ZARA Abito midi con le spalline sottili

Credits: zara.com

ROUJE Abito midi nero con lo spacco

Credits: rouje.com

Foto: courtesy of press office