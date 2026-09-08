Camicia azzurra, gonna midi beige, pumps en pendant e una borsa sofisticata firmata DeMellier: ecco come replicare l'outfit easy-chic sfoggiato in questi giorni da Pamela Anderson a Venezia. Get the look!

È sbarcata al Lido per presentare il suo nuovo film “Place to Be” e in questi giorni, in più di un’occasione, ci ha dato diversi spunti interessanti su come vestirsi in modo chic dopo i 50 anni: Pamela Anderson è sicuramente una delle grandi protagoniste della 83° edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Arrivata in laguna per ritirare anche il prestigioso Award of Courage di amfAR, per il suo impegno nella lotta contro l’AIDS e nella sensibilizzazione sul tema, l’attrice si è distinta per le sue mise sofisticate e dai colori accesi, ma ha catturato la nostra attenzione soprattutto per un look off-duty sfoggiato fuori dal red carpet.

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Durante una pausa dagli impegni ufficiali, infatti, Pamela si è concessa qualche momento di relax e l’outfit che ha scelto per la sua passeggiata tra le calli veneziane è un perfetto mix di semplicità e raffinatezza.

L’ex bagnina di Baywatch è partita da uno dei grandi capisaldi del guardaroba delle mezze stagioni: la camicia. Lei ha optato per un modello azzurro, a righe sottili e dal fit rilassato, che ha poi indossato con una gonna midi beige.

A completare il tutto, un paio di décolleté in pelle beige e The Midi Brooklyn, la borsa a spalla di DeMellier in pelle nera, quel tocco sofisticato che fa la differenza.

E il suo look dall’eleganza nonchalant ci sembra davvero un’ottima soluzione per vestirsi in modo chic (a 50 anni e oltre).

Vi è venuta voglia di copiare il suo outfit? La buona notizia è che è facilissimo da replicare e noi vi mostriamo i capi e gli accessori da avere a disposizione per riuscirci a occhi chiusi.

Come vestirsi in modo chic dopo i 50 anni: come Pamela Anderson a Venezia 83

MAX&CO. Camicia azzurra a righe

Credits: it.maxandco.com

FABIANA FILIPPI Gonna midi realizzata in un tessuto tecnico sostenibile

Credits: fabianafilippi.com

STUART WEITZMAN Décolléte in pelle nude

Credits: eu.stuartweitzman.com

DEMELLIER The Midi Brooklyn, borsa a spalla in pelle nera

Credits: courtesy of press office

RAY-BAN Occhiali da sole Wayfarer

Credits: ray-ban.com

Foto: courtesy of press office