Femminili e sofisticati, gli abiti midi sono indispensabili nel guardaroba per essere stilose in poche mosse: ecco i nostri modelli preferiti del momento!

L'equilibrio perfetto tra eleganza e praticità quando si parla di vestiti secondo noi è raggiunto da un modello e uno soltanto: l'abito midi! Sì, perchè gli abiti che sfiorano il polpaccio sanno essere femminili e super chic ma sono anche estremamente facili da abbinare. In poche parole sono dei jolly da indossare H24.

Specialmente in primavera-estate quando abbiamo bisogno di capi freschi e romantici che ci sappiano regalare uno stile pazzesco senza doverci pensare troppo. E in effetti basta infilarsi un bel midi dress per essere "a posto" dal mattino alla sera.

L'unica cosa di cui "preoccuparci" sarà con quali accessori mixarli in base all'effetto finale desiderato: con un biker boots per smorzarne l'effetto romantico oppure con pumps e tracollina compatta per un look bon ton super. Ma anche con un semplicissimo paio di ballerine o di sneakers all'insegna della comodità assoluta.

Insomma, l'avrete capito, siamo davanti a un capo dalla versatilità unica ed è proprio il caso di dire che esiste un abito midi per ogni occasione. Non ci credete? Date un'occhiata alle varianti che abbiamo selezionato per voi tra le proposte primaverili. Troverete il vostro midi dress del cuore, vedrete!

Abito midi in raso con maxi colletto MIU MIU

Credits: mytheresa.com

Abito midi con punte asimmetriche VERONICA BEARD

Credits: veronicabeard.com

Chemisier midi a fiori JUCCA

Credits: jucca.it

Abito midi bicolor con dettaglio cut-out SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Abito midi in pizzo SELF-PORTRAIT

Credits: mytheresa.com

Wrap dress midi in tessuto jacquard SALONI

Credits: saloniworld.com

Abito midi con cintura in vita e inserti in pelle BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Abito midi dalla fantasia botanical ZARA

Credits: zara.com

Abito midi panna con colletto e profili neri a contrasto MARYLING

Credits: maryling.com

Midi dress check print MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito midi con spalline sottili e fiocco in vita POMANDERE

Credits: pomandere.com

Abito midi a tubino JUDY ZHANG

Credits: judyzhang.nyc

Abito midi a fantasia con fiocchetto laterale & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito midi plissé MARELLA

Credits: it.marella.com

Abito midi a portafoglio L'AUTRE CHOSE

Credits: lautrechose.com