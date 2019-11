Abiti al ginocchio eleganti, midi dress animal print, vestiti longuette in maglia. La stagione fredda riscopre il fascino rassicurante delle mezze misure.

Né lungo, né corto. Il dress code di stagione cede al fascino rassicurante delle mezze misure, eleggendo l’abito midi a must have assoluto dell’autunno-inverno 2019.

Un ritorno al classico tutt’altro che noioso: la “Petite robe noire” tanto cara a Mademoiselle Chanel, pur restando un caposaldo dello stile di tutti i tempi cede il passo a rivisitazioni di ogni tipo che spaziano dai modelli svasati in maglia alle declinazioni animalier, passando per chemisier dal gusto anni ‘70 e abiti sotto il ginocchio eleganti - in raso, velluto o seta fluida - pensati per le occasioni più speciali (vedi alla voce “cenoni & Co.”).

(*** Scoprite anche gli abiti corti più belli dell'autunno 2019***)





A restare invariata è la versatilità d’uso da sempre associata a questo tipo di dress: un evergreen dall’anima mutevole che, con i giusti accessori, è grado di adattarsi a qualsiasi mood e occasione.

Può capitare dunque che un romantico tubino diventi grintoso e rock con un paio di anfibi o che un vestito longuette dalle linee minimali si trasformi in un perfetto evening dress grazie a un gioiello importante, o ancora, che un sontuoso wrap dress in velluto e strass assuma un piglio country se accostato a un paio di camperos.

Le ispirazioni più cool arrivano ancora una volta da Instagram, che vede l’hashtag #mididress citato in più di 900mila post e l’omonimo capo protagonista degli scatti di street style più virali.

Se nonostante tutto doveste ancora nutrire qualche perplessità a riguardo, date un’occhiata alla nostra selezione di abiti al ginocchio tratti dalle collezioni autunno-inverno 2019. Siamo certe che vi ricrederete!







OTTOD’AME Abito midi con stampa Maneki Neko.

Credits: ottodame.it

MIU MIU Vestito sottoveste con inserto semi-trasparente.

Credits: thedoublef.com

& OTHER STORIES Wrap dress in satin.

Credits: stories.com

ALEXANDER MCQUEEN Abito midi in maglia jacquard a motivo pied-de-poule.

Credits: alexandermcqueen.com

JOSEPH Vestito longuette in merino.

Credits: farfetch.com

ZARA Wrap dress in velluto con fibbia gioiello.

Credits: zara.com

GANNI Midi dress in satin con stampa animalier.

Credits: modaoperandi.com

TWINSET Abito in mohair e twill stampato.

Credits: twinset.com

EQUIPMENT Chemisier plissé con gonna svasata.

Credits: farfetch.com

WEEKEND MAX MARA Abito in sablé di viscosa con scollo a barchetta e maniche tre quarti.

Credits: weekendmaxmara.com

ETRO Abito patchwork con pannelli asimmetrici.

Credits: net-a-porter.com

ROSIE ASSOULIN Chemisier con nodo in vita.

Credits: farfetch.com



MICHAEL KORS Abito midi a pieghe snake print.

Credits: modaoperandi.com

PROENZA SCHOULER Abito in maglia a righe.

Credits: farfetch.com

SANDRO PARIS Vestito longuette in seta stampata.

Credits: sandro-paris.com