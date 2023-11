Dieci look, per stili e occasioni diverse, che hanno come protagonista lui, l'abito lungo. Ecco come si indossa anche in inverno



Chi ama gli abiti lunghi ed è solito indossarli durante la bella stagione, saprà quanto questa scelta di stile possa riverlarsi meno pratica in inverno. Con piogge e neve che non giocano a favore di orli lunghi e svolazzanti e capispalla che fanno nascere sempre molti punti di domanda, si finisce spesso per evitarli ripiegando su qualcosa di più facile e versatile, a prova di temperature che scendono.

Rinunciare a ciò che si vuole indossare, però, non è affatto necessario: basta saperlo fare con qualche piccolo accorgimento. Ecco perché siamo partite alla ricerca di una selezione di outfit che si fondano sull'abito lungo, in chiave invernale. Ne troverete per ogni stile, dal total leather alle lunghezze romantiche, dalla maglia intrecciata e caldissima al teddy coat, caposcala amatissimo per l'inverno.

Troverete abiti lunghi abbinati ad anfibi, stivali con il tacco, ballerine e non solo: troverete il modo di indossarli anche con un altro must-have di stagione come le Boston di Birkenstock.

Partiamo allora dal primo look: scopriteli tutti e provate quello che vi si addice di più. I vostri abiti dalle lunghezze extra vi ringrazieranno.

Monocolore con il teddy coat

Partiamo da un total look monocromo, con abito in maglia e teddy coat che si abbinano, anche agli accessori, con un risultato indubbiamente molto chic. Da abbinare ad anfibi e sneakers per un look da giorno, a uno stivale con il tacco per la sera.

Credits: Getty Images

Con il piumino

Piumino e abito lungo sembrano due cose così distanti che già inserirli nella stessa frase fa strano, figuriamoci metterseli addosso. Invece, come dimostra questo look, questo matrimonio s'ha da fare. Basta scegliere un capospalla che si accordi all'abito, come questo: il punto vita del piumino, scolpito e sottile, si abbina al dettaglio iper femminile della ruches sul fondo dell'abito.

Credits: Getty Images

Camel coat e volumi romantici

Il classico cappotto cammello, capo must-have per look da ufficio o da tempo libero che hanno sempre un che di elegante e minimal, acquista una nuova accezione. L'abito bianco, con gonna lievemente plissettata, abbinato a un paio di ballerine con nastri da annodare, aggiunge una deliziosa nota romantica.

Credits: Getty Images

Con le Birkenstock più amate

Sono diventate un classico dell'inverno e si abbinano anche con l'abito lungo così, con un mix tono su tono d'ispirazione scandinava. Le Boston di Birkenstock sono le ciabatte (diciamolo) che si vedono di più anche, e soprattutto, fuori di casa. Si indossano così, con calzettoni a coste, giacca in finta pelliccia ma rasata e borsa a mano dalle linee minimal e arrotondate.

Credits: Getty Images

Giochi di layering (e un tocco eccentrico)

Un look che non passa inosservato e che punta su toni d'oro e d'argento e fa del suo punto di forza il gioco di sovrapposizioni, inaspettato, originale. Un cappotto in finta pelliccia sovrapposto a uno spolverino silver, il tutto sopra a un abito dai bagliori dorati. Per una serata speciale o, semplicemente, per dichiarare il vostro stile.

Credits: Getty Images

Fake fur e tanto colore

Un'altra piacevole combinazione per chi ama l'effetto pelliccia. Qui a farla da padrone è il colore, con accenti di rosa, turchese e di bianco per gli accessori. Originale e non banale.

Credits: Getty Images

Pelle, da capo a piedi

Per chi ama i look total leather non poteva mancare un abbinamento così: abito lungo in pelle da indossare con cappotto dello stesso materiale. Sotto l'abito fanno capolino anche gli stivali, alti e in tinta con l'abito.

Credits: Getty Images

Con il montone

Il montone con l'abito lungo? Certo che si, soprattutto se si sceglie di giocare con le texture optando per un abito in maglia, morbidissimo e chiaro. Un look invernale elegante e ricercato se nei toni del bianco, da completare con un paio di stivaletti ben strutturati (con suole carroarmato o come questi effetto legno) e con una tracolla.

Credits: Getty Images

Da sera, con un twist

Non serve sempre un'occasione per tirare fuori dall'armadio quell'abito che amate tanto e che avete voglia di indossare anche se vi sembra fuori stagione. Un abito lungo in pizzo, come quello che vedete nella foto, può trovare il suo perché abbinato a un semplice cappotto, e a un paio di anfibi che lo rendono meno "da sera".

Credits: Getty Images

E se lo fa lei...

Chiudiamo la nostra selezione con lei, Anna Wintour. Amante di tubini e abiti medio-lunghi, ci mostra come sia semplice inserirli nel guardaroba quotidiano anche in inverno, con un cappotto della stessa lunghezza e un tocco di fantasia e fantasie (fiori e un pizzico di pitone sugli stivaletti).

Credits: Getty Images