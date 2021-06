La tendenza numero uno per i vestiti estivi sta nel materiale più fresco che ci sia: il lino, la stoffa preferita dei look targati bella stagione! Ecco i modelli più belli

Il nostro amico inseparabile dell'estate si chiama lino ed è il comune denominatore dei pezzi di un guardaroba fresh 'n' chic.

Gli abiti in lino sono una vera ossessione per chi ama lo stile minimalista e naturale.

Passe-partout per il giorno (se scelto nelle nuance chiare) così come per la sera (nelle tinte più scure, nero in primis) vi aiuterà nell'annoso dubbio amletico: "E ora cosa mi metto?"

Tra le tante declinazioni del lino, i modelli wrap dress e scamiciato si prestano alla perfezione per qualsiasi occasione che vada dall'alba al tramonto (e se volete essere di super tendenza, optate per i dettagli cut-out).



Viceversa, quando cala il sole fatevi accompagnare da un abito di lino più strutturato e adatto all'eleganza della sera.

Il top? L'accoppiata vincente: uno da sfoggiare in spiaggia e/o in città nelle ore più calde e l'altro da indossare per l'aperitivo e/e la cena. Della serie: sempre fresche e perfette!

Per aiutarvi a scegliere i best friend dell'estate, abbiamo selezionato per voi i 14 abiti in lino più belli di questa stagione. Siete pronte a risplendere di charme H24?



BENETTON Abito midi in lino con mezze maniche e scollo a V.

Credits: Benetton

BOTTEGA VENETA Abito in lino avvitato con cerniera e chiusura dietro il collo.

Credits: Mytheresa

BRUNELLO CUCINELLI Abito in lino metallico con bottoni e cintura.

Credits: Net-a-Porter

H&M Abito corto in misto lino con fantasia floreale e dettagli cut-out.

Credits: H&M

LORO PIANA Abito longuette in lino senza maniche con scollo a V.

Credits: Mytheresa

MAX MARA Abito midi in lino senza maniche e con cintura.

Credits: Mytheresa

NANUSHKA Abito di lino corto con bottoni modello wrap.

Credits: Mytheresa

ONLY Abito di lino midi a righe verticali con micro-spalline.

Credits: Zalando

POLO RALPH LAUREN Abito di lino lungo con bottoni e cintura.

Credits: Mytheresa

& OTHER STORIES Mini-abito di lino con micro-spalline.

Credits: & Other Stories



TORY BURCH Abito di lino midi con elastico in vita e mezze maniche.

Credits: Net-a-Porter

TWINSET Abito in misto lino a vestaglia con cintura e tasche.

Credits: Twinset

ZARA Abito in lino lungo con mezze maniche e scollo rotondo.

Credits: Zara

ZIMMERMAN Abito corto di lino con fantasia a righe multicolori verticali e orizzontali.

Credits: Farfetch